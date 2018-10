Un valenciano, autor de un descubrimiento sobre las superbacterias El hallazgo permite conocer el mecanismo por el cual se transforman en extremadamente resistentes a los antibióticos REDACCIÓN VALENCIA. Sábado, 13 octubre 2018, 00:46

Investigadores de la University of Glasgow y de la National University of Singapore publicaron ayer en la revista Science el hallazgo de un mecanismo de transferencia genética de las bacterias hasta ahora desconocido, la transducción lateral, por el que se transforman en superbacterias resistentes a los antibióticos de forma extremadamente rápida. El valencaino José Rafael Penadés, investigador colaborador del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH que actualmente trabaja en la University of Glasgow, ha liderado al equipo autor de este hallazgo.

Según destaca José R. Penadés, «esta nueva forma de evolución genética de las bacterias, que hemos descrito por primera vez, podría ser hasta diez mil veces más rápida y eficiente que los mecanismos hasta ahora conocidos. Por tanto, este hallazgo permitirá a la comunidad científica comprender mejor cómo las bacterias desarrollan tan rápidamente nuevas resistencias a los antibióticos conocidos, convirtiéndose en superbacterias para las que los tratamientos no son eficaces».

El nuevo proceso de transferencia genética se suma a los dos mecanismos hasta ahora conocidos de transducción de material genético entre bacterias por la acción de virus: la transducción general y la transducción especializada, ambos descubiertos por el Premio Nobel de Medicina Joshua Lederberg. El equipo investigador, liderado por el español José R. Penadés, considera que, por su eficiencia y rapidez con respecto los procesos ya conocidos, este podría ser el hallazgo más revolucionario en el ámbito de la transducción bacteriana.

En este sentido, el profesor Penadés destaca: «El descubrimiento es muy significativo por su relevancia en el actual contexto de crecimiento de las resistencias a los antibióticos».