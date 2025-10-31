Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un avión de Volotea, en imagen de archivo. RC

Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia

Volotea lanza una ruta a Florencia que tendrá dos frecuencias semanales

J.Zarco

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:26

El aeropuerto de Manises tendrá una nueva ruta a una de las ciudades más históricas y bonitas de Italia, ya que Volotea ha lanzado un vuelo directo al Aeropuerto de Florencia-Amerigo Vespucci (Toscana, Italia) a partir de septiembre de 2026.

Tendrá dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, ofreciendo un total más de 3.000 asientos, según ha detallado la aerolínea en un comunicado. Actualmente, la compañía conecta Valencia con tres destinos nacionales (A Coruña, Asturias y Bilbao), además de siete destinos internacionales: dos en Francia (Lyon y Burdeos), uno en Italia (Florencia), uno en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean Airlines) y cuatro en Alemania (Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart), operados en acuerdo con Eurowings.

«Con el lanzamiento de esta nueva ruta entre Valencia y Florencia, reforzamos nuestra apuesta por conectar ciudades con un gran atractivo turístico. Ambos destinos destacan por su riqueza cultural, artística y gastronómica, y estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de experiencias únicas en ambas. Esta conexión refleja nuestro compromiso por seguir ampliando la conectividad entre ciudades medianas y destinos europeos de referencia a través de vuelos directos. Nos enorgullece ampliar las opciones de conectividad para los valencianos», ha declarado el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

La concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha destacado el valor que tiene esta nueva ruta directa con Florencia.

«Italia es actualmente nuestro principal mercado emisor internacional, y fortalecer la conectividad con destinos tan emblemáticos como Florencia refuerza nuestra posición como destino urbano y cultural de referencia en el Mediterráneo. Además, las buenas conexiones que mantiene València con Italia no solo impulsa el turismo entrante, sino que también permite a los valencianos y residentes disfrutar de ciudades italianas con un enorme atractivo histórico y artístico, como es este caso», ha apostillado Llobet.

