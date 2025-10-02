Valencia, sede nacional de la Jornada del Domund

J. S. Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

Valencia será la sede nacional del Domund y este jueves se ha presentado la campaña que tendrá lugar el 19 de octubre. La archidiócesis de Valencia, junto a las diócesis de Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, es la sede nacional este año de la campaña 'El Domund al descubierto' de Obras Misionales Pontificias. Durante la presentación, celebrada en la Universidad Católica de Valencia, el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha destacado que «de manera especial este año nos beneficiamos en nuestras diócesis en la necesidad de que no decaiga entre nosotros el espíritu misionero».

Con la Jornada del Domund, que se celebra bajo el lema 'Misioneros de Esperanza entre los pueblos', el arzobispo ha recordado que con esta campaña ayudamos al Papa en su solicitud por todas las iglesias: «En estos momentos, ayudar al Papa es ayudar a alguien que lleva la misión en su cuerpo. Por tanto creo que esto nos tiene que comprometer a toda la Iglesia. Que tengamos el espíritu misionero,, orando por los misioneros, por su misión, para que el Señor los sostenga. Son personas que no van a vivir a sitios donde se vive mejor que en los países ricos. Generalmente son personas que van a vivir en sitios donde hay más necesidad que en los países de origen. Tenemos que sostenerlos con nuestra oración y también, evidentemente, ayudarlos con nuestra generosidad».

Monseñor Benavent también ha recordado que el DOMUND «siempre ha sido un día de fiesta en las parroquias, donde todos se involucraban para apoyar a los misioneros pero sobre todo se aviva el amor a las misiones y a los misioneros, que entregan su vida para anunciar el Evangelio». El arzobispo ha destacado que los misioneros «son como la punta del iceberg, de algo que todos deberíamos vivir en la Iglesia, ya que la Iglesia es un pueblo llamado a anunciar el Evangelio a todos los pueblos».

«El último mandato de Jesús, el último envío de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo es ir a todos los pueblos a anunciar la Buena Noticia y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Podemos decir que la Iglesia existe para esto, no existe para sí misma. El Papa Francisco nos advertía de los peligros de una Iglesia autorreferencial. La Iglesia no existe para sí, existe para anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Por eso yo pienso que si uno de los frutos espirituales de este mes misionero, que este año tiene como centro nuestra diócesis, fuera este, ya nos podríamos dar por satisfechos», ha añadido.

Por su parte, el Director nacional de OMP (Obras Misionales Pontificias) España, José María Calderón. ha destacado que la diócesis de Valencia, »que va a ser el escaparate para mostrar la belleza de los misioneros», es la diócesis que más aporta, después de la de Madrid, en esta campaña, además de que «una diócesis con muchos misioneros, con mucha vitalidad y que ejemplo de ello es que todos los veranos jóvenes y seminaristas tienen experiencia misioneras en distintos países».

Calderón ha indicado que hay cerca de 7.000 misioneros españoles, hombres y mujeres, sacerdotes religiosos, laicos y obispos «que están entregando la vida por Jesucristo para llevar a Cristo a los demás, y queremos ponerles en valor en una sociedad como la nuestra, que desgraciadamente está perdiendo muchos valores de humanismo cristiano, y el contemplar la vida de los misioneros nos puede ayudar a recobrar esos fundamentos importantes».

En el acto también ha participado el delegado diocesano de Misiones de la archidiócesis de Valencia, Francisco Ferrer, que ha explicado los diferentes actos que se van a realizaren las tres diócesis valenciano con motivo de esta campaña. «Actos y celebraciones que van a ayudar a concienciarnos de la importancia de lo que celebramos, de en qué pensamos, por qué rezamos y evidentemente a quién queremos ayudar», ha explicado.

Entre las actividades programadas en el mes de octubre destacan dos citas: el Pregón del Domund en la Basílica de la Virgen de los Desamparados el miércoles 15 de octubre las 19:30 horas, que será pronunciado por el director y productor de cine Juan Manuel Cotelo, así como la Misa del Domund que estará presidida por el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en la Catedral de Valencia, el domingo 19 de octubre, a las 12 horas, y que será retransmitida por 13TV para toda España.

La Basílica de la Virgen también acogerá Oración misionera juvenil, el viernes 17 de octubre, a las 21:00 horas. Y por otra parte, en el Monasterio de la Puridad de las Franciscanas Clarisas de Valencia se celebrará una Oración misionera, el domingo 26 de octubre, a las 18:00 horas. También el 16 de octubre la Facultad de Teología de la UCV acogerá a las 12 horas la conferencia 'Nuevos horizontes de la misión ad gentes' de Mons. Joseba Segura Etxezarraga, obispo de Bilbao.

Durante todo el mes, desde el 1 al 29 de octubre, permanecerá abierta la Exposición del Domund, que estará alojada en el claustro de la antigua Facultad de Teología de la Universidad Católica, en Calle Trinitarios, Valencia, y que está abierta también a grupos de colegios y parroquias.

Durante la presentación el arzobispo de Valencia ha destacado que tras la DANA, ocurrida en octubre del año pasado, «la Iglesia de Valencia desde el primer momento ha estado presente y acompañando a las poblaciones y a las parroquias que han sufrido las consecuencias».

«Yo mismo prácticamente he visitado todas las parroquias. Cáritas está haciendo una gran labor de ayuda a personas afectadas. Son más de 19.000 las personas que han sido atendidas por Cáritas y son unos 19 millones de euros los que Cáritas ha ido distribuyendo en ayudas concretas a personas concretas. No que presentan una solicitud anónima, sino que nos hacemos cargo de su situación. Yo pienso que como Iglesia estamos intentando responder a esto y continuaremos haciéndolo. Quiero llamar a la unidad pensando que en estos momentos lo más importante son las personas afectadas, sobre todo aquellas familias que han tenido alguna víctima en sus familias. Entre todos debemos luchar para que el bien común sea más importante que nuestros propios intereses», ha apuntado.