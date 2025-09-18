Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el II Silicon Fórum. AYTO. VALENCIA

Valencia tendrá la primera aceleradora para formar profesionales de semiconductores

Catalá anuncia el lanzamiento de esta plataforma de talento en tecnología puntera y la bonificación del 95% del ICIO para inversiones en la Harinera

S. V.

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:39

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presidido este jueves la inauguración de la segunda edición de Valencia Silicon Forum, un evento que ... reúne en la Fundación Bancaja a líderes internacionales de la industria de semiconductores y premiará con el VLC Chip City Award a Ray Stata, fundador de Analog Devices. Este encuentro, impulsado por Valencia Silicon Cluster (VaSiC) y el Ayuntamiento, en el marco de la estrategia municipal Valencia Innovation Capital, nació con la vocación de consolidarse como foro anual de referencia para la industria de semiconductores a nivel internacional.

