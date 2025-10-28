Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cabecera de la manifestación de Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez. JL Bort

Valencia se planta ante el acoso escolar: «Sandra, no te olvidamos»

Un tercio de los alumnos de la Comunitat secunda la huelga convocada en apoyo a la joven sevillana que se quitó la vida al sufrir hostigamiento

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El suicidio de la joven andaluza Sandra Peña, cuya familia ha denunciado que sufría acoso escolar en un centro concertado de Sevilla, ha provocado ... una explosión de rabia y solidaridad por toda España que evoca al movimiento internacional #Meetoo, nacido en 2017 en apoyo a las mujeres víctimas de abusos. En la Comunitat Valenciana se ha materializado en cuatro manifestaciones simultáneas (en las capitales de provincia y en Elche) dentro del medio centenar de protestas convocadas por toda España que se enmarcan en la tercera huelga estudiantil del curso, todas ellas impulsadas por el Sindicato de Estudiantes, organización bastante extendida en Secundaria. Las dos primeras, también en octubre, fueron en apoyo al pueblo palestino. Además, ha habido centros que han impulsado actos de repulsa a nivel particular, con concentraciones silenciosas en los accesos.

