Valencia se planta ante el acoso escolar: «Sandra, no te olvidamos»

El suicidio de la joven andaluza Sandra Peña, cuya familia ha denunciado que sufría acoso escolar en un centro concertado de Sevilla, ha provocado ... una explosión de rabia y solidaridad por toda España que evoca al movimiento internacional #Meetoo, nacido en 2017 en apoyo a las mujeres víctimas de abusos. En la Comunitat Valenciana se ha materializado en cuatro manifestaciones simultáneas (en las capitales de provincia y en Elche) dentro del medio centenar de protestas convocadas por toda España que se enmarcan en la tercera huelga estudiantil del curso, todas ellas impulsadas por el Sindicato de Estudiantes, organización bastante extendida en Secundaria. Las dos primeras, también en octubre, fueron en apoyo al pueblo palestino. Además, ha habido centros que han impulsado actos de repulsa a nivel particular, con concentraciones silenciosas en los accesos.

La manifestación de Valencia ha reunido a un millar de personas, la inmensa mayoría jóvenes de institutos, que han partido desde la Facultad de Geografía e Historia hasta llegar a la plaza de la Reina, donde se ha leído un manifiesto del Sindicatos de Estudiantes y se han dado turnos de palabra. La marcha estaba encabezada por una pancarta que resumía perfectamente el sentir de los asistentes, que no han parado de corear la misma idea: «Sandra, no te olvidamos, hay responsables». Además del objetivo de dar apoyo moral a la familia de la joven, presuntamente acosada por varios compañeros, se ha aludido en consignas y pancartas a la falta de medios para abordar adecuadamente la salud mental de los jóvenes o la prevención -«queremos recursos, no lamentos», a los discursos extremos contra diversidad, del tipo que sea -«fuera el odio de nuestras aulas»- o incluso al perfil bajo que suelen adoptar los centros cuando se denuncia (o simplemente se sospecha) de que puede darse un caso de hostigamiento en sus instalaciones: «El bullying mata, pero la indiferencia de los colegios también».

En la protesta ha participado Alba, estudiante universitaria de veinte años, que ha defendido la importancia de «reforzar el cuidado de la salud mental, que es un derecho, no un privilegio», así como de levantar la voz para «decir basta al acoso, los suicidios y a toda esa problemática social que no se soluciona por falta de acciones y recursos».

También estaba Paula, del colegio Juan Comenius, que quería «apoyar a toda la gente que ha pasado por una situación de acoso». Y Ainara, que denuncia haber sido víctima de bullying, hasta el punto de tener que cambiar de centro, pues «no hizo nada» ante su caso. La joven ha explicado a LAS PROVINCIAS que la medida -demasiado habitual cuando existe hostigamiento- ha mejorado «mucho» su situación, que vincula también con el perfil del alumnado. En el que abandonó, un concertado situado también en el distrito de Olivereta, «había alumnos de un estatus diferente, como que se creían más que otros», mientras que en su instituto actual (La Misericordia) convive con «gente más humilde, de barrio».

En cuanto al seguimiento de la huelga, se puede considerar un éxito teniendo en cuenta que un tercio de los estudiantes se han ausentado de clase, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, que ha recogido cifras de las dirección territoriales sobre inasistencias a clase a partir de 3º de la ESO, el nivel a partir del cual está reconocido el derecho a no acudir. Exactamente, en Alicante se han registrado 22.483 ausencias de 63.540 matriculados (35,3%), en Castellón 7.507 de 20.491 (36,6%) y en Valencia 27.218 de 89.019 (30,5%).