Un paraje de la Albufera. JL Bort

Valencia aprueba un plan de gestión ambiental conjunto para la Albufera y la Devesa

El Ayuntamiento destina 500.000 euros a mejorar la conservación, el control y la divulgación responsable del Parque Natural

R. V.

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:45

La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado el expediente para la contratación del nuevo servicio de gestión y comunicación ambiental de Devesa-Albufera, en un periodo de ejecución inicial de dos años prorrogable hasta cinco años.

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha destacado que «este contrato representa un antes y un después. Pasamos de la ocurrencia al criterio técnico; del eslogan a la gestión real. La Albufera no necesita discursos, necesita dirección, control, panificación y constancia. Y eso es exactamente lo que vamos a garantizar con un contrato de Gestión Ambiental que abarcará toda la zona de la Devesa y de la Albufera».

El contrato, que se tramita por procedimiento abierto y de carácter urgente, permitirá mantener los programas de control ambiental, la coordinación directa con cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, así como la atención al visitante. Además, reforzará la comunicación institucional de esta parte del parque con mensajes claros, verificables y centrados en los hechos, no en la propaganda.

«Durante años se ha hablado mucho y se ha hecho poco. El objetivo, es el contrario: menos ruido y más resultados. Vigilancia continua, coordinación directa y presencia permanente sobre el terreno. Así se protege un espacio natural: con autoridad, con rigor y con procedimientos claros» ha matizado Gosálbez.

El contrato, cuyo valor estimado asciende a 1.033.107,85 euros, incluye acciones de gestión, coordinación y comunicación ambiental, asistencia técnica y apoyo a la conservación de la variedad de especies, a la vigilancia ecológica y la atención al visitante.

«La Albufera y la Devesa son un símbolo de Valencia. Nuestro deber es preservarlas desde la responsabilidad, la técnica y el sentido común. No venimos a 'gestionar impresiones', venimos a asegurar que este entorno siga vivo, cuidado y al servicio de los valencianos. Acción, seriedad y compromiso. Esa es nuestra forma de trabajar» ha concluido el concejal.

