Urgente Valencia amanece con 30 kilómetros de atascos este martes
Atascos en la V-31 este martes. DGT

Valencia amanece con 30 kilómetros de atascos este martes

Dos de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31 y la A-7

Redacción

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:16

Comenta

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 9 de diciembre, casi 30 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas es la V-31, donde se registran diez kilómetros de colas entre Silla y Valencia para poder acceder a la ciudad. El tráfico también es lento en la A-7, donde se han notificado siete kilómetros de embotellamientos entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la CV-36, con siete y tres kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-31: diez kilómetros de colas entre Silla y Valencia para poder acceder a la ciudad

- A-7: siete kilómetros de embotellamientos entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

- CV-35: tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Paterna sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros entre Paterna y Burjassot sentido Valencia

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Valencia sentido Valencia

- A-3: dos kilómtros entre Chiva y Riba-roja sentido Valencia

- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y Valencia sentido creciente de la kilometración sentido enlace con la A-7.

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

Te puede interesar

