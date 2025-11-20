Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la A-7 este jueves, 20 de noviembre. DGT

Valencia amanece con más de 52 kilómetros de atascos este jueves

Una de las vías más afectadas es la A-7, donde se registran más de 20 kilómetros de retenciones

Redacción

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:27

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 20 de noviembre, más de 52 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

En estos momentos la situación es especialmente complicada en la A-7, donde Tráfico informa de cuatro incidencias: ocho kilómetros de colas entre El Puig y El Baro sentido Alicante; cuatro kilómetros entre La Cañada y de Cruz de Gracia sentido Barcelona; seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona y dos kilómetros entre Alberic y Masalaves sentido Valencia.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-30 y la V-31, con ocho y nueve kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la sigueinte:

- A-7: ocho kilómetros de colas entre El Puig y El Baro sentido Alicante

- A-7: cuatro kilómetros entre La Cañada y de Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: seis kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros entre Alberic y Masalaves sentido Valencia

- V-31: cinco kilómetros entre Silla y Massanassa sentido Valencia

-V-31: tres kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- V-30: seis kilómetros entre Horno de Alcedo y Quart de Poblet sentido hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto

- CV-35: cinco kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-36: 3,5 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: 2,5 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri sentido V-30

- A-3: 2,5 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri sentido V-30

