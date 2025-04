Valderrama responde a Pradas: «Yo he venido a trabajar y soy capaz de coordinar emergencias»

El actual conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha sido preguntado por las palabras de Salomé Pradas durante su intervención ante el ... juzgado número 3 de Catarroja que la imputa como posible responsable de las consecuencias de la dana del pasado octubre. Ante la confesión de Pradas de carecer de experiencia ante emergencias, Valderrama ha asegurado que «desde el mismo día que me incorporé dije que venía a trabajar para garantizar en la medida de lo posible el bienestar de los valencianos, también en cualquier situación de emergencia, con la máxima coordinación y participación de todos los actores. Además, dando el reconocimiento a todos los técnicos que tienen una vocación por el servicio público por el que yo también asumí el puesto».

Y es que, el actual conseller de Emergencias ha tratado de evitar todas las preguntas referidas a la declaración de Pradas, alegando «un respeto total al procedimiento judicial y a todas las personas que se encuentran inmersas en él». En este sentido, Valderrama ha rechazado hacer una valoración acerca de la versión de la exconsellera cuando ha afirmado que el director técnico de la Emergencia era el máximo responsable, y que su cargo era puramente institucional.

Cuando se le ha reiterado que Pradas ha asegura no tener experiencia en emergencias, el conseller ha vuelto a repetir lo mismo: «Todo lo que he podido ver de la declaración ha sido por medio de los medios de comunicación y teletipos, así que comprenderán que no voy a entrar a valorar declaraciones cuya información no me llega deprimera mano». Sin embargo, durante las preguntas ha sido inevitable una valoración indirecta por parte del conseller. Con la declaración de Salomé Pradas, una exmiembro del Consell ha reconocido que se le ubicó en un puesto para el que no estaba preparada.

Por ello, cuando se le ha preguntado al actual conseller si estaba preparado para trabajar en emergencias, Valderrama no ha podido evitar defender su figura y aptitudes, puesto que él sería el nuevo líder de un hipotético operativo ante nuevas emergencias en la Comunitat. El conseller ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la campaña 'Stop al foc 2025' de la Generalitat, enfocada a la prevención de incendios forestales en Semana Santa en la Comunitat.

Durante sus intervenciones, Valderrama ha repetido en varias ocasiones la importancia de la colaboración entre todos los agentes implicados en una emergencia. Curiosamente, Valderrama daba especial peso a esa colaboración, el mismo día que Pradas ha negado cualquier tipo de responsabilidad el día de la dana, alegando que su cargo era institucional, y el líder del Cecopi sería el técnico al mando.