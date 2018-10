Una vacante por cada 28 opositores Opositores de enfermería a la espera de entrar ayer a la aulas de examen en el campus de Tarongers de Valencia. / Jesús Signes Las primeras pruebas de ingreso en la función pública desde 2010 buscan reducir el número de interinos en Sanidad, que alcanza el 37,5% La convocatoria de 897 plazas de enfermería atrae a 25.570 aspirantes de toda España Á. MOHORTE VALENCIA. Lunes, 22 octubre 2018, 00:24

«Nos hemos presentado antes en Andalucía, Aragón, Cantabria y alguna más», explica Susana, que ejerce de portavoz del grupo de amigas con las que camina hacia los aularios del campus de Tarongers. Son de Valladolid y Soria, pero actualmente trabajan en Valladolid, Madrid y Barcelona. Los 25.570 aspirantes a los que se enfrentan no les arredran: «Muchos no vienen y casi la mitad no ha estudiado, viniendo sólo a probar», apunta otra compañera.

En total son 28 los opositores por cada una de las 897 plazas de enfermería -638 de turno libre y 259 de promoción interna- ofertadas en el examen que se celebró ayer en la Comunitat, pero convocada en 2015 y 2016. El objetivo del Consell es sacar más de 18.000 plazas, para reducir también el 37,5% actual de interinos a niveles inferiores al 10%.

En todo caso, muchos simplemente acudían para no quedar excluidos de la bolsa de trabajo. «Si no vienes, pierdes tu sitio», apunta uno de los aspirantes. Además, el test da hasta 26 puntos, mientras que el tiempo de trabajo lo hace un máximo de 70 puntos y la certificación de valenciano hasta cuatro puntos. «Esta es la primera convocatoria desde 2007», indica Mariluz Gascón, secretaria general autonómica del sindicato Satse y presente en la cita, «aunque el 12 de mayo de 2019 está prevista otra para 3.700 plazas, por problemas logísticos se aplazará en la Comunitat. Así vendrá aún más gente que opte por otras autonomía y después, por la nuestra».

La próxima tanda de incorporaciones a la sanidad valenciana será a partir de mayo de 2019

El examen comienza a las 10:00, pero mucho antes los pasillos de la Facultad de Derecho están abarrotados. En una de las aulas, apuran los últimos minutos tres examinadoras. «Son 80 preguntas tipo test y tienen 95 minutos», señala la miembro del tribunal.

Aunque cobran un pequeña cantidad, reconocen que están por compromiso. «Mañana trabajamos. No somos como los médicos, que libran», advierte otra de las responsables. De ellas depende custodiar los exámenes antes y después de la cita. «Que alguien se deje copiar es muy raro, porque es restarte posibilidades».

En conjunto, las más de 18.000 plazas prometidas son la suma de las ofertas correspondientes a 2014, 2015 y 2016, así como las de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017 (ya aprobada con un total de 6.790 plazas), 2018 y 2019. Este desfase lo explica la conselleria con que, cuando se produjo el cambio de Consell en 2015, el proceso selectivo de la categoría había sido suspendido en su ejecución como consecuencia de distintos procedimientos contenciosos administrativos. Por eso, este proceso selectivo corresponde al año 2007.

En el pasillo sigue esperando Laura, que viene de Madrid, donde se presentó hace tres años, y éste ya lo ha hecho en Castilla-La Mancha. Lamenta que estos exámenes no dejan demostrar lo que realmente se sabe porque los nervios hacen mucho, «aunque de alguna forma lo tienen que hacer», admite.

A unos pasos, Luis Miguel acompaña desde Segovia a su hija, que ya se ha presentado «a unas cuantas oposiciones». Estará en el pasillo hasta que empiece la prueba y luego en la calle hasta que todo termine. «Por los hijos se hace cualquier cosa».