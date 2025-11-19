La Universitat de València rescata el papel de las maestras durante el franquismo

El día jueves 20 de noviembre tendrá lugar en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universitat de València (UV) una exposición sobre el ... papel fundamental que tuvieron las maestras en la educación durante la época de Franco.

Este proyecto impulsado por el área de Patrimonio de la universidad cuenta con la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Según detalla la UV, la intención de la iniciativa es «poner en valor el destacado papel que tuvieron las mujeres en época franquista en el ámbito de la educación, recordando con especial énfasis a las que fueron maestras en comunidades rurales y barrios urbanos humildes, a pesar de no contar con la titulación requerida». Se pretende destacar el impacto que tuvieron estas mujeres sobre la educación y alfabetización de miles de pequeños y pequeñas, además de su papel como pioneras en métodos pedagógicos innovadores que apostaban por la inclusión y creatividad, alejándose de los rígidos métodos didácticos tradicionales.

La jornada se divide en tres partes, cada una abordando el tema a tratar desde perspectivas diferentes. En primer lugar comenzará a las 18 horas una exposición fotográfica bajo el nombre de 'Maestras, escuelas y pedagogías del franquismo'. Estará compuesta por imágenes conseguidas gracias a una colaboración entre dos entidades relacionadas con la educación de las universidades de Valencia y Madrid: el Museu d'Historia de l'Escola y el Museo de Educación de la Universidad Complutense. Concretamente, se podrá visitar hasta el 9 de enero en el hall de la facultad y rendirá tributo no solo a las docentes que impartieron entre 1939 y 1975, sino también a la generación de niñas a las que educaron.

Acto seguido, a las 18,30 horas, se proyectará el documental de Sergi Pitarch Garrido titulado 'La Mestra'. Hace referencia a Marifé Arroyo, un ejemplo de pedagoga que trajo su visión innovadora de la enseñanza al pequeño pueblo de Barx (Safor) durante la dictadura franquista. A pesar de las críticas que le llovieron, Marifé siguió apostando por su propio método didáctico, caracterizado por la importancia del contacto con el campo, la creatividad, un modelo inclusivo y en lengua valenciana. De esta forma pudo generar un impacto profundamente positivo en su entorno y en sus alumnos.

Para finalizar la jornada, a las 19,30 horas tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán el director del documental, los responsables de los museos de la educación de las universidades colaboradoras en el proyecto y expertos del Aula de Memoria Democrática de la UV. Se aprovechará para hablar de temas como la enseñanza en períodos inestables, la memoria y la profunda influencia de los innovadores métodos pedagógicos que emergieron durante esta época..