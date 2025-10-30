Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

Más de 1.500 personas participaron el pasado miércoles en el homenaje a José Luis Marín Carbonell, referente en la educación valenciana y fundador de ... los colegios Mas Camarena y del grupo Colegios Siglo XXI. Marín falleció el 29 de octubre de 2024 cuando volvía de comer en un restaurante de Chiva con otros tres empresarios amigos: Miguel Burdeos, Vicente Tarancón y Antonio Noblejas.

El acto, organizado en el Resort de Estudiantes Mas Camarena, comenzó con un respetuoso minuto de silencio acompañado por violín en recuerdo de las 229 víctimas de la tragedia. «Su memoria siempre estará presente», afirmó Maite Marín, una de sus hijas, que se encargó de abrir el acto.

La idea de la familia era, transcurrido un año, rendir tributo a Don José, como se le conocía, recordando su legado, valores y «la huella imborrable que dejó en toda la comunidad educativa». Para ello sus tres hijos —Ana, Maite y José— ofrecieron un retrato íntimo y humano de su padre, recordando los inicios de su vida, su pasión por la enseñanza y cómo forjó su proyecto educativo.

«Todos los que lo conocisteis sabéis lo trabajador que era», destacó José. «Desde niño me enseñó a disfrutar del deporte. A los siete años me enseñó a jugar al tenis y siempre repetía que en la vida se aprende desde abajo para poder ascender», añadió. Por su parte, Ana recordó los sacrificios y dedicación de su padre: «Cuando éramos pequeños trabajaba incansablemente para sacar adelante el colegio Marni (de Valencia, que dirigió casi toda su vida). A menudo no llegaba a casa hasta tarde, pero cada mañana desayunábamos juntos y estudiábamos con él». En cuanto a Maite, aludió a su energía y carácter: «Tuvo una vida intensa, con una energía que nos agotaba a todos. Era luchador, constante, siempre pensando en cómo mejorar. Y siempre decía: 'Fracasaré o triunfaré, pero con mis ideas'».

Ampliar Público asistente al acto en memoria de José Luis Marín. LP

En el homenaje también hubo espacio para profesores y exalumnos, que compartieron testimonios, recuerdos y vivencias junto a Don José. Los alumnos actuales también participaron, interpretando una de sus canciones favoritas, 'Qué canten los niños', llenando el auditorio de emoción y música.

Por último, uno de los momentos más conmovedores llegó con las palabras de su esposa, doña Teresa Medina, que subió al escenario junto a todos sus nietos. «Quiero recordar a Don José como un marido excelente y un padre incondicional», dijo. El homenaje contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional, educativo y empresarial, como el vicepresidente de Les Corts, Alfredo Castelló, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevio, el teniente de alcalde de Educación de Paterna, José Manuel Mora, el coronel Javier Moreno, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente coronel Ángel Martínez Puy, jefe del III Batallón de Intervención de la UME, el teniente de la Guardia Civil de Bétera, Juan Gabriel García Cano, el jefe de la Policía Local, Juan Antonio Segura Belmar, o el presidente de la asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.