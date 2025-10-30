Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maite, José y Ana, los hijos de José Luis Marín, durante el acto de homenaje. LP

Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

La familia organiza un año después un acto de homenaje que reúne a 1.500 personas entre seres queridos, amigos, profesores, alumnos y autoridades

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

Más de 1.500 personas participaron el pasado miércoles en el homenaje a José Luis Marín Carbonell, referente en la educación valenciana y fundador de ... los colegios Mas Camarena y del grupo Colegios Siglo XXI. Marín falleció el 29 de octubre de 2024 cuando volvía de comer en un restaurante de Chiva con otros tres empresarios amigos: Miguel Burdeos, Vicente Tarancón y Antonio Noblejas.

