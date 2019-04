Turismo tras el temporal Aspecto de la playa de la Malvarrosa, ayer. :: J. Signes Las zonas de playa esperan compensar las pérdidas de Semana Santa | Los restaurantes y hoteles de la Comunitat prevén rozar el lleno a partir del martes, cuando empieza un largo puente festivo en Madrid J. MOLINS/DELEGACIONES Sábado, 27 abril 2019, 23:47

La Semana Santa resultó un auténtico desastre para el turismo en la Comunitat, ya que el temporal de lluvia y viento provocó pérdidas millonarias en hoteles y restaurantes, así como importantes destrozos en las playas. Pero las circunstancias han cambiado ahora, y con la llegada de dos puentes consecutivos, este fin de semana y el próximo, sumados a las excelentes temperaturas en la costa valenciana, el sector espera recuperarse económicamente.

Desde el pasado viernes ya han mejorado las cifras en los restaurantes, especialmente en las zonas de playa, y es que esta etapa comprende hasta diez días de buenas previsiones para el turismo. La primera parte va desde el 26 de abril hasta el próximo miércoles, el festivo 1 de mayo. Es un puente en el que fundamentalmente tienen libre las personas de la región, y sobre todo de la provincia de Valencia. Según Luis Martí, presidente de la Confederación de empresas turísticas de la Comunitat (CETCV), los datos de ocupación hotelera en esos días estarán en torno al 80%.

Pero las cifras aumentan en la segunda parte, desde el día 30 hasta el domingo 5 de mayo, ya que se juntan el día del trabajador con el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid. «Se prevé más ocupación por los datos que tenemos en esa segunda parte del puente, del martes en adelante, hacia el día 2 llegaremos en torno al 90%», asegura.

La media de las previsiones son muy similares a las de Semana Santa, del 85%, pero el temporal las echó por tierra. «Ahora la ocupación es muy alta, no hay cancelaciones porque parece que el tiempo va a respetar y van a ser dos puentes largos, de diez días», indica Martí. Y de la misma forma que en Pascua no hubo clientes de última hora, en esta ocasión el buen tiempo y el atractivo de la playa está provocando el aumento de reservas in extremis. «Los hoteles podrán recuperar las pérdidas de Semana Santa», apunta, y aunque expresa que los restaurantes también tendrán días excepcionales, admite que compensar las pérdidas será «más complicado, porque la comida que se queda ya no vale, es dinero perdido, no como una habitación que se ha quedado sin utilizar».

En Valencia, las playas de La Malvarrosa y El Saler quedaron maltrechas con el temporal, lo que obligó a un dispositivo especial para recuperarlas de cara a este fin de semana. Ayer lucían con una espectacular imagen, especialmente la primera, llena de gente. También Xàbia espera gran afluencia de visitantes en estos puentes. El alcalde y responsable de Turismo, José Chulvi, confía en que para San Vicente la localidad se llenará con los valencianos con segunda residencia allí y que para la segunda fase festiva, la del 1 de mayo, acudan los turistas madrileños. Se podrá acceder sin problemas al Arenal, que está limpia. Sin embargo, faltan las pasarelas y lavapiés, que se vieron afectados por el temporal. Otros puntos en los que podrá disfrutar de la costa son la Grava, el Benissero, el Portitxol y la Granadella.

En cuanto a Dénia, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta subraya que las perspectivas de ocupación de cara al puente de mayo son muy buenas siempre que el tiempo acompañe. La localidad tratará de tener limpios el máximo de kilómetros de playas. Ya han actuado en la Marineta Cassiana, Punta Molins, Albaranes y ahora se centrarán en la zona de Els Poblets. La idea, según el edil de Medio Ambiente, es que para el día 1 casi todo el litoral se encuentre en condiciones y que los servicios de lavapiés y pasarelas estén listos.

El temporal que azotó la Safor dejó huella en el litoral de Tavernes de la Valldigna, donde el oleaje, las lluvias y el viento de más de 70 kilómetros destrozaron completamente la playa de la Goleta. Imposible poner una toalla o una sombrilla ya que la arena ha desaparecido y ha sido sustituida por piedras de grandes dimensiones y las olas rompen contra las viviendas de primera línea. Este tramo del litoral no tiene turistas este fin de semana y se desconoce cuando podrá recibir a sus primeros bañistas ya que para su recuperación de necesitará una gran aportación de arena.

Una solución que ha quedado demostrada que no es más que un parche y de nada sirve, ya que el pasado mes de noviembre se depositaron 35.000 metros cúbicos de arena que actualmente ya no existe. Desde el ejecutivo local han exigido al Gobierno central que actúe con celeridad para que esté en condiciones ante la inminente llegada del verano. También Gandia es otro de los lugares que se espera más afluencia, especialmente a partir del día 1 de gente de Madrid. Y es que toda la Comunitat mira al cielo para que el sol recupere el turismo.