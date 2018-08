El TSJCV vuelve a corregir a Educación y anula el recorte de otro concierto El tribunal da la razón al colegio Jesuitas de Alicante, que el curso pasado perdió los fondos públicos de dos líneas de Bachillerato J. BATISTA Lunes, 27 agosto 2018, 00:08

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dado la razón al colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante en su recurso contra la supresión del concierto en dos de sus líneas de Bachillerato, aplicada desde el curso pasado. La sentencia, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, reconoce su derecho a disponer de los fondos públicos desde el 2017-2018 y hasta el 2020-2021. Es decir, el plazo durante el que se habría prolongado el concierto si Educación hubiera aceptado la solicitud presentada por el centro en el último proceso de renovación. El fallo se suma a la quincena que se han dado a conocer en los últimos meses, la mayoría referidos a la citada etapa, la que más ha sufrido los ajustes de la conselleria.

Fuentes del colegio explicaron que frente al recurso ante el Supremo anunciado por Educación no se va a solicitar la ejecución provisional de la sentencia ante la seguridad de que deberían aportar un aval, por lo que esperarán a que el fallo sea definitivo. De esta forma, las dos líneas que perdieron los fondos públicos seguirán funcionando en régimen privado.

Las mismas fuentes señalaron que se mantuvieron con el coste «lo más reducido posible» para «dar servicio a alumnos que llevan desde hace tiempo en el centro, muchos desde los tres años, y evitar que tuvieran que cambiarse». Sin embargo, en algún caso no han podido asumir las cuantías.

El PPCV considera que «alguien debe asumir responsabilidades políticas»El tribunal destaca que el centro cumplía el requisito para que las aulas siguieran concertadas

La sentencia incide en los argumentos dados en los procesos previos. Recuerda que la doctrina del Supremo establece que rechazar la renovación por no cubrir necesidades de escolarización no es suficiente, pues va en contra de la idea de no subsidiariedad de la educación concertada. Además, acredita que el centro contaba con matrícula más que suficiente y cumplía los requisitos objetivos para mantener los fondos públicos perdidos. También añade que en cualquier caso la supresión debía estar bien motivada y no fue el caso.

El fallo fue utilizado por el PPCV para criticar la política educativa del Consell. «Alguien debe asumir responsabilidades políticas, pero nuevamente se ha impuesto el silencio por parte del Botànic», añadió la diputada Beatriz Gascó. «Las leyes orgánicas, hechas por un Gobierno socialista, son muy claras y mantienen la red dual de conciertos, y ni Marzà ni Puig pueden eliminar un modelo que defiende los derechos fundamentales», dijo.