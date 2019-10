El TSJCV revoca el cierre de un colegio privado para alumnos con dificultades J. B. Viernes, 4 octubre 2019, 01:15

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha decretado la suspensión cautelar del cierre del colegio privado de Especial Educatio, situado en la Cañada, que fue solicitada por miembros de la Asamblea de Familias de manera paralela al recurso de lo contencioso presentado. El Diari Oficial de la Generalitat publicó ayer la resolución mediante la que la conselleria acepta la paralización de la orden emitida en junio, que determinó la revocación de la autorización del centro. Es decir, le impedía seguir funcionando.

En su día, la administración argumentó que se incumplían requisitos para impartir estas enseñanzas, que el alumnado no reunía el perfil de estos centros específicos, que no había constancia de las valoraciones psicopedagógicas de los matriculados y que se detectaron irregularidades en relación a algunas de las titulaciones de los docentes. Desde la titularidad del centro se negaron todas las conclusiones de la orden, alegando que no había problemas con los requisitos de los profesionales y que se hacía «una retorcida interpretación de normas propias de centros sostenidos con fondos públicos».

Agradecimiento

La medida cautelar proviene de la sección cuarta de la sala de lo contencioso del TSJCV, y permite mantener la actividad a partir del actual ejercicio. En un comunicado publicado en la web del centro se insiste en la «normal continuidad de la actividad del colegio» -especializado en alumnos con dificultades de aprendizaje-, se rebaten los argumentos de la administración y se muestra agradecimiento hacia aquellas familias que han dado su apoyo a la escuela a través de cartas con sus testimonios. También se confía en que «finalmente los tribunales respaldarán de nuevo el funcionamiento del colegio», en referencia a que queda por resolverse el citado recurso.