Trombas de agua derriban el monumento de Los Silos y anegan aulas y hospitales Las rocas y piedras invaden el paseo Concepción Arenal de Burjassot, ayer, tras el derrumbe del muro de Los Silos. / irene marsilla Las fuertes lluvias obligan a rescatar a una mujer atrapada en un túnel de Vila-real y a suspender clases en Moncofa J. A. MARRAHÍMARINA COSTA VALENCIA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:37

Los efectos más devastadores de la gota fría se vivieron ayer en Valencia y Castellón. Las inundaciones del lunes por la tarde en Calicanto, Turís o Godelleta fueron sólo la antesala de lo que estaba por llegar. Un frente de tormentas barrió Valencia y Castellón de madrugada con una larga estela de siniestros y emergencias: el derrumbe de Los Silos de Burjassot o la inundación de colegios, hospitales, bajos y calles fueron algunas consecuencias. Las precipitaciones llegaron a acumular 120 litros por metro cuadrado en Pedralba y la policía tuvo que salvar a una mujer con el agua al cuello en Vila-real.

El periodo más crítico fue el comprendido entre la medianoche y las cuatro de la madrugada. Llovió a mares mientras el cielo atronaba y caían miles de rayos. Según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la tormenta provocó 1.700 descargas en tierra y unas 6.300 en el mar.

El daño más grave fue para Los Silos de Burjassot, monumento histórico-artístico de interés nacional y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La edificación del siglo XVI es un antiguo almacén considerado en su tiempo como el granero de Valencia por albergar trigo para la ciudad.

El muro del histórico almacén de Burjassot se desplomó tras un aguacero de 70 litros

Sus viejas y deterioradas paredes no soportaron la acumulación de agua y se vinieron abajo durante el paso de la tormenta. Según las estimaciones, en Burjassot cayeron 70 litros por metro cuadrado en aproximadamente dos horas.

Según Emergencias, los aguaceros de la madrugada provocaron 120 incidentes como la acumulación de agua en carreteras, caídas de árboles y ramas y problemas por vehículos bloqueados en Pedralba, Vilamarxant, Borriol o Valencia. Y es que hubo momentos en que el cielo caía a plomo. Por ejemplo, Alfondeguilla, en Castellón, acumuló 74 litros por metro cuadrado. Vilafamés registró casi 60 y Borriol, 55. La ciudad de Valencia contabilizó 42 litros, un nivel parecido al de Alcalà de Xivert.

Fue una noche de sirenas y tensión. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recibió cerca de 90 alertas relacionadas con las lluvias. Trabajaron con la retirada de un árbol en Torrent y con achiques en Mislata, Burjassot, Godella, Vilamarxant, la Pobla de Vallbona y Torrent. Sin embargo, no actuaron en el derrumbe de Los Silos. No fueron avisados al no haber personas atrapadas bajo los cascotes.

Agua en el mortuorio

En la ciudad de Valencia, todos los hospitales y algunos centros de salud fueron vulnerables ante el tremendo chaparrón nocturno. En el Hospital General se formó una gotera en uno de los gabinetes de Endoscopias. El Arnau de de Vilanova sufrió entradas de agua en el segundo sótano. Problemas similares hubo en el Hospital Clínico, con el hall encharcado y una pequeña filtración en Reanimación.

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad, en el Doctor Peset entró agua en el sótano y afectó a los servicios de Farmacia y al mortuorio. Equipos de mantenimiento trabajaron contrarreloj toda la noche para que el centro pudiera operar con normalidad. Además, hubo goteras en otras zonas, pero, según Sanidad, «no afectaron a la actividad asistencial ni quirúrgica».

Los problemas se repitieron en La Fe. En la Torre A, la de investigación, una avería en un punto de la red de recogida pluvial provocó una fuga y se llenó de agua la planta baja, el sótano y la primera planta. Hubo daños materiales que están siendo valorados. El agua fue retirada a lo largo del día y la avería «se está arreglando», según las mismas fuentes. La Torre H también sufrió una filtración en la entrada.

Los encharcamientos afectaron también a departamentos externos a los hospitales. Por ejemplo, el consultorio Azucena amaneció inundado. El consultorio auxiliar de La Torre presentaba problemas con las líneas telefónicas, al igual que otros puntos del barrio. En el centro de salud de Vilamarxant, la sala de extracciones tuvo que reubicarse por las filtraciones en el techo, pero el servicio a los usuarios no llegó a interrumpirse.

El aguacero sobre la capital también inundó el gimnasio del colegio Les Arts, en la avenida Hermanos Maristas, según los bomberos. Además, el sindicato CSI-F denunció que las lluvias inhabilitaron cinco aulas y el despacho de dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria Magisterio Español.

La organización urgió al Ayuntamiento y a la Generalitat que solucione el problema y alegó «falta de mantenimiento». Según lamentó, ya hubo goteras el año pasado y ayer «los chorros caían del techo». Las fuertes precipitaciones tumbaron una decena de árboles por toda la ciudad, según los bomberos.

En la provincia de Castellón, las inundaciones y una imprudencia casi le cuestan la vida a una mujer de 40 años. Según EFE, fue rescatada con el agua al cuello después de adentrarse con su coche en un paso subterráneo de la carretera de Burriana. Fue a las tres de la madrugada y, según la policía, se internó tras saltarse todas las señales y vallas que prohibían circular por ese lugar.

La conductora llamó a la policía y comunicó que tenía el agua a la altura de la cabeza y no podía abrir la puerta ni las ventanillas. Uno de los agentes accedió a nado hasta el vehículo, rompió la luna, se metió dentro y rescató a la víctima. Otros conductores cometieron la misma imprudencia en el túnel.

Bajos y garajes

Los bomberos fueron activados para achicar agua en Moncofa y Nules. También en Oropesa, por la inundación de un cuadro eléctrico. Además, dos vías de Nules quedaron cortadas al quedar anegadas: la Pasarela del Clot y el Camí de la Ratlla.

Los alumnos del colegio público Avelino Corma de Moncofa se quedaron sin poder ir a clase. Sus instalaciones se inundaron por una tromba de agua que acumuló 93 litros en apenas tres horas. Según declaró a EFE el alcalde de la localidad, Wenceslao Alós, llovió tanto que hubo que cortar diez calles del pueblo. En el centro escolar se acumuló gran cantidad de agua y se fue la luz al mojarse el cuadro eléctrico.

Ya por la tarde, las tormentas volvieron al interior de Alicante y Valencia. Cortes de Pallás acumuló casi 45 litros en una hora. A lo largo de la tarde, cayeron 77 litros en Alcoy. Las precipitaciones también fueron significativas en Titaguas, Altura o Vilafranca, según fuentes de Emergencias.