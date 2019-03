Uno de cada tres niños no tiene pediatra por la carencia de especialistas Una pediatra atiende a un bebé en una consulta de Nazaret. / Adolfo Benetó La situación se agravará con las jubilaciones, ya que el 22,5% de los facultativos tiene más de 60 años DANIEL GUINDO Valencia Lunes, 11 marzo 2019, 19:21

La Comunitat se encuentra a la cabeza de las autonomías españolas que presentan un mayor porcentaje de plazas de pediatría en la sanidad pública ocupadas por médicos que no son especialistas en esta sensible área de salud. Así lo refleja un extenso informe elaborado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que detalla que prácticamente el 29% de estos puestos de trabajo -197 plazas, según el Sindicato Médico- están siendo ocupados por facultativos que carecen de formación específica sobre los más pequeños por lo que, de media, casi uno de cada tres niños valencianos no tiene pediatra. Sólo las Islas Baleares y Castilla-La Mancha presentan índices superiores a la región, con el 48 y el 41%, respectivamente, mientras que otras autonomías como Madrid, Cataluña, Extremadura o Andalucía cuentan con unas cifras similares a la Comunitat.

El problema de este déficit de especialistas radica, según recoge el estudio, en la insuficiente oferta de plazas de formación MIR en Pediatría y en el deterioro de las condiciones de trabajo de estos profesionales, que sufren una importante sobrecarga asistencial. En el caso de la Comunitat, la Sociedad Valenciana de Pediatría ya denunció el pasado martes la saturación de las consultas, con más de 40 niños atendidos al día por pediatra, prácticamente el doble de lo recomendable. Las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, la escasez de sustituciones de las ausencias y de permisos reglamentarios, o las «precarias» retribuciones son otros de los aspectos que hacen «poco atractiva» esta especialidad, según la asociación nacional, y de ahí el insuficiente número de profesionales que optan por esta vía.

LAS CIFRAS 197 plazas de Pediatría están ocupadas por facultativos no especialistas, según el Sindicato Médico. 40 niños al día atienden los pediatras en buena parte de las consultas, el doble de lo recomendado.

Además, la situación tiene visos de agravarse puesto que, en el caso de la Comunitat, el 22,5% de los pediatras que en la actualidad están en activo son mayores de 60 años, por lo que se acerca su jubilación sin que, por el momento, parezca que las administraciones, especialmente la estatal, estén impulsando las suficientes plazas MIR para atender el futuro descenso en la cantidad de estos especialistas. Otro aspecto que contribuye a que la atención no sea la óptima y aumenten las esperas en las consultas es que la Comunitat, según la Asociación Española de Pediatría, sólo cuenta con un enfermero por cada dos plazas de pediatría, lo que origina que estos sanitarios tengan que dividir el tiempo en dos consultas distintas.

Los centros de salud sólo cuentan con un enfermero por cada dos plazas de Pediatría

Con el fin de atajar la situación, como también han reclamado desde la Sociedad Valenciana de Pediatría, la entidad exige que se mejoren las condiciones laborales de estos especialistas -sobre todo en las plazas más alejadas a las grandes ciudades, que son las menos atractivas-, aumentar las plazas MIR, incentivar aquellas de difícil cobertura, difundir la Atención Primaria entre los estudiantes y que haya más pediatras en los cargos intermedios de los equipos directivos.