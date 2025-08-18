Las tormentas secas originan tres incendios en la Comunitat este lunes El primero de ellos, en Jarafuel, ya está controlado, mientras se trabaja en Millares y Quesa

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 16:31 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

Los servicios de Emergencias avisaron durante el fin de semana que este lunes el riesgo extremo de incendios forestales se agravaría por la alta probabilidad de que se produjeran tormentas secas y así ha sido. La Generalitat ha declarado hasta tres incendios en la tarde de este lunes en la Comunitat. El primero de ellos, en Jarafuel, ya está controlado, mientras se trabaja en Millares y Quesa.

El incendio en Jarafuel, originado por un rayo, ha obligado a movilizar a 3 medios aéreos, 1 autobomba y 2 dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada; una unidad de Prevención y un agente medioambiental; una dotación de la Guardia Civil y una dotación de bomberos voluntarios. Finalmente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) ha dado por controlado el fuego a las 17.24 horas.

Por su parte, la Generalitat trabaja en la extinción de otros dos incendios. Se ha declarado uno en Millares, donde se han movilizado 2 medios aéreos, 2 autobombas y 3 unidades de nomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada; y una unidad de Prevención y agente medioambiental.

Por último, al conato en Quesa han acudido 2 medios aéreos , una autobomba y unidad de forestales de la Generalitat, así como bomberos voluntarios de Navarrés.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba este domingo, precisamente, que la alta probabilidad de que se produjeran tormentas secas en el interior de la provincia aumentaba las posibilidades de que se originaran conatos. Durante estos episodios, apenas se producen precipitaciones y los rayos caen en zonas de vegetación seca (debido a las altas temperaturas), lo que es un cóctel perfecto para que se reproduzcan los incendios.