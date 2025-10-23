Las tres falsas muertes de Antonio Tejero El golpista del 23-F, en estado crítico en un hospital de Alzira, ya ha sido dado por fallecido otras veces. Un bulo que circuló en 2022 por redes sociales y Whatsapp anunciaba su velatorio y misa fúnebre y en 2018 se dio por verídico el desenlace del teniente coronel. «Está aquí tranquilamente desayunando», desmintió entonces su mujer

Tres veces ha sido dado ya por muerto Antonio Tejero. El ex teniente coronel de la Guardia Civil y condenado por el golpe de estado del 23-F, quien se encuentra ingresado en estado crítico en un hospital de Carcaixent, no es la primera vez que se ve envuelto en una rumorología por su estado de salud y que se habla de su fallecimiento. Esta vez el emporamiento de su estado y su elevada edad, 93 años, ha disparado todos los rumores. Hasta tal punto que numerosos medios de comunicación han publicado su muerte, rectificando después e indicando que se encuentra hospitalizado, como ha publicado LAS PROVINCIAS.

Las informaciones erróneas han surgido de un comentario que ha empezado a difundirse por redes sociales y Whatsapp en la madrugada de este jueves. «Se informa que se está muriendo el teniente coronel Antonio Tejero Molina. No se cree que pase de esta noche. Está en Valencia, en casa de su hija, y acompañado de todos los demás hijos. Está confirmado por su hijo sacerdote. Pedimos oraciones por su alma».

El grave estado de salud ha desatado después la rumorología y las publicaciones inexactas. Algo parecido a lo que ocurrió en 2022, aunque en aquella ocasión no llegó a saltar a las portadas digitales de algunos medios de comunicación como sí ha pasado ahora. Un mensaje empezó a circular por móviles y plataformas de internet, pero fuentes de la Guardia Civil negaron su veracidad.

La noticia falsa que se hizo entonces viral tenía la apariencia de un mensaje de condolencia en el que se comunicaba la noticia y la hora del funeral, y de nuevo con Valencia como escenario. Era un 'fake' en toda regla. El mismo aseguraba: «Os comunico que ha fallecido el teniente coronel Don Antonio Tejero a los 90 años. Se encuentra en el tanatorio de los Santos Patronos de Alzira y la misa será a las 12 horas y la incineración a las 12.30. Descanse en paz».

El bulo comenzó a correr y el mismo motivó que muchos periodistas y curiosos llamaran al tanatorio del municipio valenciano para interesarse por la noticia, en realidad falsa. «Hemos recibido decenas de llamadas», indicaron desde la empresa. Lo único cierto es que la mujer del teniente coronel golpista, natural de Alzira, había fallecido días antes.

Ya entonces, en 2022, las citadas fuentes indicaron que Tejero se encontraba en un delicado estado de salud y se hallaba en Alzira, donde reside una de las hijas del ex guardia civil nacido en Málaga.

Desmentido por su hijo

Y algo parecido pasó en 2018. Entonces, otro bulo circuló entre grupos de WhatsApp de militares veteranos y simpatizantes de las Fuerzas Armadas. En esos foros se distribuyó un mensaje que incluso incluía una imagen para compartirla con la bandera de España, el escudo de la Guardia Civil y el texto «ha muerto Tejero. Descanse en paz».

En aquella ocasión fue el hijo del teniente coronel el que desmintió la noticia. El bulo le hizo llamar a su madre (la después fallecida) quien le dijo que Tejero se encontraba perfectamente. «Estamos desayunando», fue la sorprendente respuesta al hijo de Tejero (guardia civil y coronel en activo). Sus familiares se encuentran ahora en el mismo hospital en el que murió la esposa del golpista,