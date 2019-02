Dos de cada tres colegios públicos ya aplican la jornada continua Padres votando en una consulta sobre la jornada continua organizada en 2017. / damián torres Más de ochenta centros han presentado la solicitud para cambiar su horario a partir del curso que viene JOAQUÍN BATISTA Viernes, 22 febrero 2019, 23:59

La legislatura actual, primera del Consell del Botánico, terminará con toda seguridad con dos de cada tres colegios públicos aplicando la jornada continua, es decir, concentrando las clases en horario de mañana y dejando las horas vespertinas, tras el comedor, para actividades extraescolares de oferta obligatoria. Pese a que no hay evidencia científica que indique mejoría en el rendimiento de los alumnos -ni siquiera lo apuntan los informes de la propia administración- la conselleria abrió una puerta en 2016 que en apenas cuatro años ha transformado el panorama horario en los centros de su titularidad.

Según los datos oficiales del departamento autonómico, actualmente hay 592 colegios públicos (de Infantil, de Infantil y Primaria y de ámbito rural) que tienen horario intensivo, lo que supone el 58% del total (1.021), en base a los datos de la Guía de Centros Docentes del departamento, actualizados a este mismo mes. Es decir, ya es una realidad en casi dos de cada tres.

Esta relación se rebasará con seguridad una vez se resuelvan las solicitudes presentadas de cara al próximo curso. Fuentes de Educación explicaron que han recibido 84 peticiones de escuelas. Eso sí, a 32 se les ha requerido que completen la información facilitada como paso previo para la autorización provisional, que sólo se convierte en definitiva tras la obligada consulta a los padres, que debe alcanzar un apoyo de al menos el 55% de los integrantes totales del censo escolar.

Lo lógico es que la mayoría de las 84 escuelas que aspiran a votar consigan el objetivo, pues es lo que ha sucedido en todos los años precedentes. Lo que sí cambiará es el volumen de colegios que han pedido dar el paso, pues es el más bajo hasta la fecha. Tres son los motivos. Cada vez quedan menos centros por modificar su horario, y en 69 casos, aunque tuvieran la voluntad de hacerlo no podrían porque en la consulta celebrada el año pasado no se llegó al apoyo exigido de las familias. Y Educación modificó la normativa para que, en estos casos, durante tres cursos no se pueda volver a solicitar la modificación, una manera de evitar tensiones continuas en la comunidad educativa.

La tercera causa también tiene que ver con un giro de la administración. La orden que abrió la puerta a la jornada intensiva obligaba a que una vez pasados tres cursos el centro tuviera que repetir todo el procedimiento si quería continuar igual: presentar la solicitud, la memoria sobre el proyecto horario, los acuerdos del claustro y el consejo escolar (con mayoría de dos tercios de los miembros) y organizar las consultas. En 303 centros el plazo termina este curso, por lo que tendrían que haber pasado por todos estos trámites, igual que ha sucedido con las nuevas peticiones. Sin embargo, en los futuros reglamentos de organización y funcionamiento (ROF) se les concede un curso más, una moratoria que fue comunicada por carta a los directores hace varios meses, tal y como desveló la Fampa Penyagolosa de Castellón. En principio se alegó que de esta forma se daba tiempo para que pudieran hacer la evaluación de la nueva modalidad.

El sindicato Stepv informó el jueves, tras negociarse el reglamento de Infantil y Primaria, que la intención de Educación es impulsar una nueva normativa para regular qué deben hacer los centros a los que se les acaba la jornada continua. Lo que da a entender que se fijará un procedimiento diferente al regulado inicialmente, el que obligaba a impulsar todos los trámites de nuevo.