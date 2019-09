Tres de cada cinco condenados logran una rebaja de pena al pactar con la fiscalía Los casos de malos tratos y accidentes de tráfico registran hasta un 90% de conformidades y las víctimas reclaman una reforma legal ARTURO CHECA VALENCIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:44

Desde la óptica de la fiscalía, las conformidades judiciales (pactos entre acusación y procesado, con la venia de la víctima, en la que el imputado reconoce los hechos y acepta una pena de prisión) son una óptima herramienta jurídica para conseguir una sentencia condenatoria, ahorrar tiempos a la Justicia y sobre todo evitar sufrimientos añadidos a las víctimas al no tener que revivir su historia. Pero los afectados no tienen la misma perspectiva: el elevado porcentaje de conformidades, en las que el acusado acaba obteniendo al final una considerable rebaja de pena, hace poner el grito en el cielo a los afectados sobre el sistema.

Y las últimas cifras de la Fiscalía General del Estado (con porcentajes idénticos en la Comunitat) no hacen sino confirmar la cada vez mayor tendencia de las conformidades en los procesos judiciales. Del total de sentencias condenatorias, un 62% de las mismas tiene como escenario una conformidad. «Todo ello refleja cifras estables en relación con años anteriores, lo que permite hacer una valoración positiva sobre el trabajo de los miembros del ministerio», subraya la memoria de la Fiscalía General del Estado hecha pública hace unas semanas.

El problema llega cuando dos materias tan sensibles como son la violencia machista o la siempre presente lacra de los accidentes de tráfico están entre los delitos que concentran un mayor número de acuerdos entre acusación pública y procesado. De hecho, en casos de maltrato, el año pasado más de la mitad de sentencias condenatorias conllevaron una rebaja de pena para los autores de violencia machista (58%, un porcentaje similar en la Comunitat), en algo más de 17.000 procesos en toda España. El porcentaje es todavía más disparatado en lo que accidentes de tráfico se refiere. Aquí, la inmensa totalidad de las sentencias condenatorias (cerca del 90%) fueron tras un pacto entre acusado y fiscalía, en más de 87.000 ocasiones en todo el territorio nacional.

«El sistema falla»

Desde asociaciones de víctimas reclaman que las conformidades no deberían permitirse en dos materias tan peliagudas como la violencia machista o la siniestralidad vial. «El sistema falla. No deberían caber estos acuerdos en delitos de violencia de género. No tendría que permitirse», lamenta Chelo Alanna, presidenta y fundadora de la Asociación Alanna de mujeres víctimas de maltrato.

En un tono muy parecido de reivindicación se pronuncia Ana Novella, representante nacional de Stop Accidentes: «Nosotros siempre decimos que hay que llegar hasta el final siempre; que fiscalía tenga ese derecho de llegar a conformidad, tampoco debería ser, sino sostener en todo momento la acusación pública en representación de la víctima».