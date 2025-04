Los trenes se recuperan tras 24 horas de retrasos y suspensiones

El transporte ferroviario fue uno de los sectores más castigados por el apagón que España sufrió el lunes 28 de abril. Este martes, en Valencia ... sólo la Alta Velocidad retomó sus servicios desde primera hora, aunque sufrió retrasos durante toda la jornada. El resto de servicios -media y larga distancia, Cercanías y Metrovalencia- mejoraron durante el día hasta recuperar todas sus líneas, pero nunca se alcanzó la frecuencia habitual. Para este martes parece que Renfe seguirá trabajando para recuperar la normalidad en los horarios.

Larga distancia: Servicio de AVE... y retrasos

Decenas de afectados por el apagón del lunes amanecieron en la misma estación Joaquín Sorolla, tras no tener dónde pasar la noche. Renfe informó en torno a las siete de la mañana que la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valencia circularía con normalidad. Sin embargo, las incidencias de la red en el resto de España provocó retrasos en todos los trenes con salido o destino en la estación valenciana.

Por su parte, los servicios Mediterráneos Euromed e Intercity, así como la Alta Velocidad con destino Sevilla, comenzaron el día cancelando los servicios. «Vine ayer corriendo a la estación para coger un tren a Barcelona porque me han llamado de la bolsa de profesores. Con el apagón, me informaron que el lunes no iba a poder viajar en todo el día y que probara hoy. Ahora que estoy aquí veo que ninguno de los trenes a Barcelona sale, así que voy a ver si me explican alguna alternativa, o voy buscando otra forma de ir», comentaba una joven.

Sin embargo, pasadas las 14.00 de la tarde Renfe informó de la recuperación de la conexión Mediterránea, así como de la tensión en sus redes de Andalucía. Para este miércoles los servicios están restablecidos, y Renfe asegura que habrá normalidad aunque la incidencia en toda la red ayer provocara retrasos tanto en las salidas como en las llegadas.

Renfe informó que los afectados por el apagón podrían recibir la devolución del billete o cambiarlo por otro con plazas libres aún disponibles, pero la prioridad de acceso a los trenes que partían era para aquellos que ya tenían reservado dicho tren. Hoy podrían producirse nuevos retrasos.

Cercanías: Sin horarios y a gritos

En la estación del Norte el apagón hizo recuperar la estruendosa tradición de avisar a los pasajeros de las partidas de los trenes mediante el uso de los gritos. El servicio fue gratuito durante todo el día, y las líneas se fueron recuperando de manera progresiva. Además, las frecuencias pasaron de un tren por hora al principio del día a ofrecer servicios de cada línea con una media de paso cada 25 minutos. Las primeras líneas en recuperarse fueron la C2 y la C6, para posteriormente hacer funcuionar la C1. Para la C3 se ofreció un itinerario alternativo en autobús hasta que se consiguió recuperar en torno a las 12.00.

La Media Distancia no funcionó hasta pasadas las 14.00 de la tarde, todas ellas afectadas porque Renfe debía despejar de las vías varios de los trenes que quedaron en medio de los trayectos cuando sucedió el apagón. Además, entre Sollana y Cullera la red volvió a sufrir caídas de tensión y Adif ofreció transporte alternativo. Renfe insiste que este miércoles no debería haber problemas.

Metrovalencia: afectados por partida doble

La red de Metrovalencia se vio afectada por el apagón sin haberse recuperado todavía de los desperfectos tras la dana de octubre. La falta de tensión eléctrica provocó que las líneas 1, 2 y 7 fueron las más perjudicadas y no consiguieron restablecer los itinerarios completos hasta las 15.00 horas. Aunque la red completa ya cuenta con tensión, tanto en comunicaciones como señalizaciones se continuaron reportando incidencias. Poco antes de las once de la mañana, se restableció la circulación en la Línea 1 y en la Línea 2, con menos frecuencia de paso de lo habitual y con el tramo de Paterna a Llíria fuera de servicio en el segundo caso, algo que finalmente se normalizó. En cuanto a la Línea 7, fue la última y la estación de Bailén se reabrió sobre las tres de la tarde.

Aunque la Generalitat informó de la recuperación de toda la red de Metrovalencia, se debe tener en cuenta que las incidencias podrían volver a provocar ligeros retrasos en las líneas durante toda la jornada del miércoles.