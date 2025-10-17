Así es el traslado de más de 2.500 kilómetros para una elefanta embarazada desde Valencia Un convoy recorrie cinco países durante dos días para llegar a un zoológico de Hungría, donde se desarrolla un programa de conservación de la especie más grande de la Tierra

Los traslados de animales siempre conllevan alta complejidad, todavía más si es el animal terrestre más grande que existe en la actualidad y, especialmente, al tratarse de una hembra embarazada. Este es el reto que se ha asumido a la hora de llevar a Metzi desde Valencia hasta Hungría, esto es, un viaje de más de 2.500 kilómetros. La prioridad era que el ejemplar realizara esta travesía con el mayor confort posible, garantizando también la salud de su cría en gestación.

Este desafío lo han asumido operarios del Bioparc de Valencia. Como parte del compromiso con la protección de la biodiversidad, el parque participa en cerca de 100 programas internacionales de preservación de especies amenazadas (EEP), entre los que se encuentra el elefante africano (Loxodonta africana), catalogado «En peligro» (el estatus previo a «crítico») en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta dramática situación se aborda con una estrategia de plan único (One Plan Aproach) que contempla la población de animales de estas especies en su totalidad, tanto la que se encuentra en sus hábitats silvestres como la que permanece bajo cuidado humano. Esta última puede ser vital para asegurar la supervivencia y disponer de un grupo suficiente y viable para una posible reintroducción. La exitosa implicación del Bioparc y su Fundación ha tenido sus frutos con dos esperanzadores nacimientos (Makena y Malik, de 2 y 1 año respectivamente) y la preñez de la Metzi. En este sentido y por recomendación del grupo de especialistas en conservación científica, se ha desplazado hasta el Zoo de Sosto (Hungría) para reforzar el grupo de cría controlada científicamente.

El trabajo coordinado de veterinaria y cuidado animal de los dos parques de animales ha sido primordial. Tras un largo periodo de entrenamiento específico para acostumbrar a Metzi al enorme container construido ex profeso, acudió el personal de Sosto para conocer de primera mano y familiarizarse con Metzi. Miembros del zoológico húngaro y del Bioparc acompañaron a la elefanta en su viaje hasta la que ya es su nueva casa. En total se cruzaron 5 países, recorriendo 2.529 kilómetros en dos días y medio en un convoy formado por un camión y dos vehículos de apoyo. Se ha escogido cuidadosamente el momento de esta actuación cuando se encuentra en los 14 meses de gestación, una fase central que permite efectuar el transporte con seguridad y sin que afecte a la cría, teniendo en cuenta que en esta especie se prolonga hasta los 20 o los 22 meses, la más larga del reino animal.

En su nuevo hogar de Metzi ha permanecido bajo la vigilancia de responsables de los dos parques, que ya colaboraron estrechamente en 2024, cuando se trasladó el macho Jambo igualmente de Bioparc Valencia al zoo de Sosto. Su reencuentro ha dejado entrañables imágenes y aporta confianza a la rápida y positiva adaptación. Además, desde el primer momento Metzi se unió a un grupo de hembras con las que está desarrollando una relación muy estrecha. Esta gestación es de gran valor en el programa de preservación de esta amenazada especie pues, bajo criterios científicos de viabilidad genética, acertadamente se determinó que el macho Tooth fuera el progenitor. El objetivo es formar un nuevo grupo de cría en el que Metzi es fundamental, siendo muy relevante que la cría nazca en esta nueva «familia». Lo más importante ahora es que se le está aportando la seguridad y tranquilidad necesaria con el deseo de que una nueva vida siga aportando fuerza al trabajo de preservación y optimismo en el futuro del elefante africano.