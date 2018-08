Tras la huella del fuego Las imágenes de las llamas ya forman parte del pasado pero los vecinos aún sienten el ardor cerca mientras piden ayudas para recuperar sus casas Marxuquera vive entre el olvido y las críticas a la gestión del incendio ROCÍO ESCRIHUELA Domingo, 19 agosto 2018, 01:00

Sólo han pasado dos semanas desde que el fuego puso en vilo a los vecinos de Llutxent, Pinet, Ador, Barx, la Drova, Quatretonda y Gandia, pero el recuerdo de esa noche infernal permanecerá mucho tiempo en su memoria. Imágenes en la retina que no olvidarán nunca y que ahora recuerdan para LAS PROVINCIAS contemplando la huella que ha dejado el fuego en sus viviendas y en el bosque.

El olor a cenizas se huele a kilómetros de distancia cuando se circula por la CV-675 desde Gandia a Barx, pero la magnitud de la tragedia no se vislumbra hasta mitad de camino. Allí, al fondo del paisaje, el color verde da paso al marrón para convertirse luego en negro. Pocas personas circulan por esta vía. La fotografía muestra unos ciclistas que contemplan la escena, pocos coches, calles con accesos cortados, seguridad privada vigilando los chalets para evitar robos, y multitud de operarios trabajando en la puesta a punto de los servicios de electricidad y agua.

Un vecino ha de franquear la entrada a la urbanización Montepino. Jordi Moncho abre las puertas de su casa y entra a su vivienda no sin antes respirar hondo y pronunciar: «Esta casa me ha costado mucho trabajo y dinero, seguramente más del que podía». Esa es la sensación que le queda cuando contempla un chalet que posee desde hace 10 años y en el que recuerda cómo plantaba el jardín, pero «ahora se ha acabado todo». Y eso que asegura que «he tenido muchísima suerte».

Juan Díez Vecino de Montepino

La casa no está totalmente quemada gracias a las ventanas de seguridad «porque si se llega a romper el cristal se hubiera prendido el sofá y hubiera arrasado el interior». Desde la terraza vislumbra un paisaje que «se quedará como un desierto» y un gato calcinado en su jardín. Muestras de la virulencia del fuego que arrasó parte de Marxuquera la noche del 7 de agosto, 24 horas después de iniciarse en Llutxent.

Sus padres, Jesús y Pepa, contemplan la vivienda. «Estoy impresionada», espeta ella. Su madre es la primera vez que acude porque «no tenía ganas de subir a llorar», aunque había visto fotografías.

Mirar al futuro

Jordi sólo piensa en reconstruir su casa porque «el pasado ya está y lo importante es qué pasará a partir de ahora». «Esto después no será noticia, se quedará en el olvido y nadie se acordará de nada», apunta. Ahora pasa sus días en casa de sus padres mientras acude al chalet a enseñar los destrozos al perito del seguro.

Reconoce que la catástrofe podría haber sido peor si la gente no hubiera abandonado su casa porque «la bola de fuego cada vez era más roja». Agradece la labor del Ayuntamiento de Gandia y explica que en los primeros momentos acudió al centro de información de Baladre. «Me atendió la alcaldesa, me preguntó por mi situación, si necesitaba ayuda o vivienda, pero por suerte no necesitaba nada en ese momento», explica este residente en la zona.

De distinta forma ve las cosas Salvador, un vecino también de Montepino que observa la urbanización desde lo alto y que se muestra más crítico con la situación vivida. «Nadie nos avisó para que saliéramos. Era una bola de fuego que se nos venía encima y no se coordinó nada», explica. «Cuando yo me fui, pensé: mi casa se va a pique», cuenta mientras las lágrimas se asoman entre sus ojos.

Sólo pide ayuda tras vivir dos días pegado al balcón junto a su mujer viendo como el fuego se acercaba cada vez más: «Toda la vida trabajando para tener esto cuando me jubile y ahora me quedo sin nada». A sus años reconoce que «esto no se volverá a quemar hasta dentro de 10 años, aunque yo no lo veré porque ya me habré muerto».

Salvador se muestra muy crítico con las administraciones. Asegura que tras las gestiones para pedir ayudas han comprobado que sólo pueden optar a estas subvenciones si no superan 10.500 euros brutos anuales de renta por unidad familiar y con ese margen es imposible salir de la situación en la que se han visto inmersos tras «tener el fuego encima».

Reproches que ya recibió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando visitó la zona afectada días después donde los vecinos protestaron y a quienes prometió subvenciones. En la misma línea de censura se muestra Juan Díez, otro de los propietarios afectados, quien opina que «hubo una negligencia clara porque el martes, ante una tragedia anunciada, hubo descoordinación en el centro de mando». «Nos dejaron desamparados, no se protegió la zona habitada», añade.

Juan cuenta que estuvo hasta las 20.36 horas en casa y el fuego llegó a las 21.10. «El lunes dormí, lo que pude, en casa de un amigo. Pensaba que estaba controlado y al día siguiente volví a casa. No había cerco policial y de repente a última hora de la tarde me vi las llamas encima y puse lo que pude en el coche para salir», detalla. Apunta que tiene su casa «siniestro total» y «es imposible volver». Se hospeda en los apartamentos Biarritz que «para mi sorpresa no los ha proporcionado el Ayuntamiento, sino un particular que gracias a su generosidad tenemos un sitio donde quedarnos».

Tras varios testimonios en la zona comienza a llover, seguramente lágrimas del cielo tras contemplar el desastre que ha dejado el fuego a su paso por un lugar que nunca volverá a ser como antes.