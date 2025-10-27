Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Calle de La Torre el día después de la dana. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

La tragedia en Valencia que no evitó el Plan Sur

Horno de Alcedo, La Torre y Castellar reclaman la eliminación de barreras y el Ayuntamiento tener una visión metropolitana para reconstruir tras la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:42

Comenta

El achique de agua en una planta baja de La Torre fue el primer servicio relacionado con la dana del pasado 29 de octubre en ... Valencia. Ahí comenzó una jornada interminable y dolorosa que se saldó con 17 fallecidos, innumerables rescates y unos daños que sólo en infraestructuras y equipamientos municipales se acercan a los 150 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La tragedia en Valencia que no evitó el Plan Sur

La tragedia en Valencia que no evitó el Plan Sur