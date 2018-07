Trabajos expuestos al calor Dos obreros de la construcción trabajan en la reforma de un parque en Músico Ginés. / consuelo chambó El bochorno veraniego complica el trabajo de algunos sectores laborales | Las altas temperaturas no dan tregua: la Generalitat activa la alerta naranja en más de 140 municipios de la Comunitat Valenciana VANESSA HERNÁNDEZ VALENCIA. Domingo, 29 julio 2018, 00:41

En Valencia trabajar durante los tres meses de estío puede resultar bastante incómodo y agobiante, especialmente si no corre el aire y si, además, la humedad del ambiente es alta. Y sobre todo si, como este fin de semana, la Conselleria de Sanidad activa la alerta naranja por altas temperaturas en más de 140 municipios de la Comuntiat Valencia debido a temperaturas que llegaron casi a los 42 grados en Ontinyent.

Son las 12 del mediodía y Daniel está sentado en un banco enfrente de su trabajo. Entra al restaurante dentro de media hora y termina a las cinco de la tarde. Más de cuatro horas recorriendo diferentes barrios de Valencia bajo un bochorno inaguantable. Trabaja como repartidor para un local de comida rápida. Lleva el uniforme puesto y está algo empapado por el sudor. La temperatura es de 32 grados a esta hora del día y hace mucha humedad. «Lo más difícil de aguantar es llevar el casco, el calor que desprende es insoportable», destaca Daniel. Aún no es la hora de comer, pero siempre intenta hacerlo antes de entrar al local, no quiere estar hasta las seis de la tarde con el estómago medio vacío. El tono de sus antebrazos revela las intensas jornadas bajo el sol. «Ya me he quemado un par de veces desde que soy repartidor, prefiero utilizar crema solar», comparte Daniel.

Según predicciones meteorológicas, la temperatura alcanzará los 34 grados a lo largo de la tarde. Ya casi es la hora de entrar pero agota hasta el último minuto de descanso bajo las holgadas hojas. No obstante, antes de levantarse, un ruido constante y trémulo llama su atención.

La OMS afirma que la temperatura ambiente óptima está entre los 18 y 24 ºC

Es un martillo neumático y el sonido procede de unas obras en construcción. Seis albañiles trabajan hombro a hombro en la reforma de un jardín en Músico Ginés. Un sombrero de paja cubre sus cabezas, sólo dos trabajadores llevan el casco. «Debido al calor, la seguridad de la empresa nos permite trabajar con este tipo de sombreros y traer con nosotros una nevera con botellas de agua», subraya Sebastián, encargado de la empresa Gimeno.

A partir de la ola de calor de 2003, cuando fallecieron en España 13.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las compañías comenzaron a aplicar unas pautas de previsión de riesgos laborales para los trabajos expuestos a elevadas temperaturas. Son planes de actuación que tiene redactados la Administración para proteger a los colectivos más vulnerables como son los albañiles, los agentes de tránsito, auxiliares de subterráneo, repartidores, horneros...

Facilitar accesorios nuevos que protejan del calor como las gorras o disponer de bebidas isotónicas son un ejemplo de estas medidas de previsión. Los seis albañiles intentan buscar las zonas de trabajo con sombra. Algunos pican con la pala, otros preparan el cemento después de secarse la frente con el brazo y otros colocan el hormigón. Hay comunicación entre ellos, los que están próximos comparten las herramientas y el agua. El sol aprieta y sus movimientos mecánicos a la hora de trabajar pierden velocidad, casi es la hora de comer. «Hacemos las mismas horas en verano que en invierno, en la construcción todo es para ayer», destaca Sebastián. Algunos comienzan a tener hambre porque es la hora del descanso, un respiro que se hace por turnos.

En la misma calle, hay una casa de comidas con platos muy variados. La temperatura en su interior es elevada, los grados aumentan debido al carbón que hay en la parrilla para asar la carne. «Cuando las brasas están ardiendo, se eleva la temperatura como a 300 o 350 grados», afirma la vendedora. «Intentamos que las brasas duren mucho tiempo y que mantengan una potencia de calor constante», agrega la empleada mientras aferra con sus pinzas un muslo de pollo.

Su tez roja y con gotas de sudor no empaña la sonrisa que pone al atender a los clientes. Uno detrás de otro, la mayoría se decide por los platos fríos de la vitrina. Algunos clientes esperan fuera del establecimiento su turno: estar cerca del asador durante mucho tiempo es insoportable. Son dos mujeres las encargadas de atender a los compradores. Una de ellas se responsabiliza de servir los platos del mostrador y cobrar, mientras Paz se ocupa de estar cerca de la leña para evitar que la carne se queme. De vez en cuando se van turnando en su labor. Hay un ventilador de techo grande que gira a gran velocidad emitiendo ruidos extraños. Todos los clientes se apilan debajo como pueden. Paz se toma un respiro y bebe agua.

La venta de hoy se ha traducido en una vitrina casi llena y un parrillero desierto de carne. Después de dos horas, Paz ha finalizado su jornada laboral y sale del trabajo con una ropa más holgada y fresca. El termómetro marca 32 grados de temperatura a las cinco de la tarde y en lo único que piensa Paz es en una ducha fría.

La jornada laboral de Daniel está a punto de finalizar. Estaciona la moto justo enfrente del local después de volver de su último reparto de la tarde. Se quita el caso empapado en sudor y lo guarda en su pequeño maletero negro. Hace tanto calor que el ambiente es insoportable a estas horas del día. «En ocasiones cuando hay alerta, repartimos en coche», destaca Daniel. La zona del Mediterráneo es una de las regiones con más probabilidad de sufrir estos fenómenos con más frecuencia debido a los periodos de calor extremo que padecen durante el verano, según el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA).

Tres historias independientes que tienen lugar en una misma manzana, tres personas condicionadas por las altas temperaturas que cada verano asola Valencia.