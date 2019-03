Trabajadores de Dénia acusan al Consell de «engaño»

valencia. El comité de empresa del hospital Dénia-Marina Salud manifestó ayer con una 'carta abierta a Ximo Puig' su malestar al conocer que la reversión no se ejecutará esta legislatura. Denuncian el olvido del Consell y el retraso de las negociaciones. Asimismo, su desazón se incrementa al conocer la decisión final a través de los medios de comunicación y no a través del Gobierno autonómico. «Llevamos desde el inicio de la legislatura con reuniones en las cuales se nos ha dicho que se estaba negociando», afirma el comité. «Entendemos que las negociaciones nunca se realizaron o fueron muy poco productivas», añaden, para sentenciar que todo «ha sido una cortina de humo». Desde el centro hospitalario insisten en que el president de la Generalitat, Ximo Puig, dijo que la reversión sería efectiva en esta legislatura. La demora ha obstaculizado la renovación de su convenio colectivo, la cual no podía producirse hasta que alcanzasen un acuerdo respecto a la reversión y al cierre de liquidaciones. Por este motivo, y por la negativa de la empresa a pagar la carrera profesional, los sindicatos llevaban meses movilizándose.

El comité se siente engañado y critica que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, no haya querido recibirlos. Lamentan que Conselleria solo se haya puesto en contacto cuando anunciaban huelgas.

La carta abierta recrimina a Puig que no invertir en la salud de la Marina Alta es irresponsable, así como permitir que la sanidad de la comarca «siga a la cola de la Comunitat». En cuanto al futuro de sus trabajadores, se prevé «muy negro, sin incentivos profesionales y con un convenio caduco». Además, este desenlace podría acompañarse de «una fuga masiva de trabajadores a otros departamentos colindantes».