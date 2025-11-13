Torás registra un terremoto de 2,6 grados de magnitud El seísmo se ha producido a las 3.30 horas de la noche

R. V. Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:28 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

La localidad castellonense de Torás ha registrado de madrugada un seísmo de magnitud 2.6, según ha informado el IGN Sismología.

En concreto, el movimiento de tierra ha tenido lugar a las 3.30 horas, con una magnitud 2.6, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, el seísmo ha registrado una latitud de 39.95 grados norte; una longitud de 0.66 grados oeste y una profundidad de tres kilómetros.

