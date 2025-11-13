Torás registra un terremoto de 2,6 grados de magnitud
El seísmo se ha producido a las 3.30 horas de la noche
R. V.
Valencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:28
La localidad castellonense de Torás ha registrado de madrugada un seísmo de magnitud 2.6, según ha informado el IGN Sismología.
En concreto, el movimiento de tierra ha tenido lugar a las 3.30 horas, con una magnitud 2.6, han indicado las mismas fuentes.
Así mismo, el seísmo ha registrado una latitud de 39.95 grados norte; una longitud de 0.66 grados oeste y una profundidad de tres kilómetros.