Epicentro del seísmo. LP

Torás registra un terremoto de 2,6 grados de magnitud

El seísmo se ha producido a las 3.30 horas de la noche

R. V.

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:28

La localidad castellonense de Torás ha registrado de madrugada un seísmo de magnitud 2.6, según ha informado el IGN Sismología.

En concreto, el movimiento de tierra ha tenido lugar a las 3.30 horas, con una magnitud 2.6, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, el seísmo ha registrado una latitud de 39.95 grados norte; una longitud de 0.66 grados oeste y una profundidad de tres kilómetros.

