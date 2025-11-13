La tienda de bicicletas que ya ha superado tres riadas

Un negocio abierto desde 1914 no es cualquier cosa, pero si además ha sobrevivido a tres riadas, una guerra civil y al Covid, entonces se ... puede decir que Bicicletas Germán Puchades es un comercio superviviente nato. El Ayuntamiento de Algemesí lo ha reconocido así al concederle el Guardó d'Honor del Comerç Local 2025 en reconocimiento a su trayectoria, resiliencia, relevo generacional e influencia en la sociedad de esta localidad de La Ribera Alta.

La última desgracia ha sido la dana del pasado año. «El agua llegó a 1,60 metros y lo destrozó todo», relata Germán Puchades Mont, actual propietario. «La tienda la fundó mi bisabuelo y al acudir al Ayuntamiento para pedir la documentación con la que presentarnos al galardón, la sorpresa fue ver la fecha de fundación», comenta desde su negocio.

El documento de alta está fechado el 20 de agosto de 1914, como indica el sobrino de Germán, Andreu Pastor Puchades. El joven tiene toda la documentación, además de fotografías antiguas y noticias de la época, como la primera Vuelta a Levante, en la que cuatro corredores «armados» con bicicletas Ramón García acabaron en puestos altos de la clasificación. Y es que el primer comercio estaba a nombre del fundador de la saga, que tuvo la tienda en cuatro emplazamientos distintos hasta que llegó el siguiente relevo, en manos de sus hijos Vicente y Germán. El nieto, Germán Puchades García, fue quien modernizó la tienda, asegura Andreu, mientras que el actual responsable es el que la ha tenido que sacar del barro.

Ampliar Germán Puchades padre e hijo. LP

«Padecimos la riada de 1957 y la pantanada de 1982, aunque esto ha sido lo peor», asegura. El empuje del agua reventó la persiana y entró el caudal hasta el fondo del comercio, donde se perdieron buena parte de recuerdos y artículos. «Las bicis eléctricas que había antes de la dana las tengo ahí apartadas porque no las quiero vender, no me fío», dice tras un incidente un día después de las inundaciones, cuando comenzó a arder la batería de una de ellas. Fue el barro, útil dentro de la desgracia, lo que apagó el incendio y evitó males mayores para el pequeño comercio.

«Mi padre siempre lo decía de su abuelo, quien decía a su vez que era de los decanos de toda España», recuerda. Su padre acude con frecuencia a la tienda a pesar de sus 84 años. «Le gusta hablar con los ciclistas y enterarse de todo», comenta. Germán dice que el negocio cambió de nombre pero que la familia ha seguido. «Somos los descendientes y había que decirlo», destaca.

Por el comercio han pasado figuras nacionales del ciclismo, aunque el comerciante tiene las palabras de más elogio para los voluntarios que le ayudaron tras la dana y eso que no fue nada fácil. Tras el conato de incendio del día después estuvieron varios haciendo guardia y durmiendo en la planta baja, dado que les robaron hasta en dos ocasiones.

Ampliar Estado del comercio tras la dana. LP

Los voluntarios le ayudaron a trasladar las bicicletas y otros artículos a un local y empezó la reconstrucción de la tienda, situada en la plaza Virgen de los Dolores, 9. «No ha sido nada fácil, abrimos el 1 febrero», comenta.

Su futuro lo tiene ligado a la tienda de bicicletas. Del pasado, al objeto que más cariño le tiene es a un taburete de madera que ha pasado las tres riadas, como si fuera un fetiche que le da suerte, pero tiene claro que la viabilidad del comercio está ligada a la calidad de las bicis. «Estamos abiertos por honor, por cabezones», dice mientras se ríe, para asegurar que están ya al «70% de cómo estábamos antes de las inundaciones».