Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Germán Puchades, este miércoles en su negocio. LP

La tienda de bicicletas que ya ha superado tres riadas

El comercio abrió en 1914 como «alquilador de bicicletas», se reivindica como el más antiguo de España y alcanza ya la cuarta generación / Algemesí reconoce la trayectoria de Germán Puchades

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Un negocio abierto desde 1914 no es cualquier cosa, pero si además ha sobrevivido a tres riadas, una guerra civil y al Covid, entonces se ... puede decir que Bicicletas Germán Puchades es un comercio superviviente nato. El Ayuntamiento de Algemesí lo ha reconocido así al concederle el Guardó d'Honor del Comerç Local 2025 en reconocimiento a su trayectoria, resiliencia, relevo generacional e influencia en la sociedad de esta localidad de La Ribera Alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La tienda de bicicletas que ya ha superado tres riadas

La tienda de bicicletas que ya ha superado tres riadas