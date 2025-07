Un testigo apunta a la CHJ: «Controla los barrancos»

El jefe de Planificación de la Agencia Valenciana y Seguridad y Respuesta a las Emergencias apuntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar en su declaración ... ante la jueza de la dana el pasado mes de junio. «El plan estatal no habla de que la CHJ solamente se va a encargar de los barrancos que tiene sensores, sino de estudiar el seguimiento de todos», declaró.

El plan autonómico lo que dice es que el seguimiento y vigilancia lo hacen sobre todo ayuntamientos y CHJ, y luego el resto de recursos que se puedan mover, como en este caso fueron los bomberos forestales. Se decretó la alerta hidrológica que en ningún momento se cambió, por eso entendió que la movilización de bomberos forestales tampoco se cambió.

El testigo recuerda que la red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es la encargada de recopiar los datos, que luego llegan al Centro de Coordinación de Emergencias. «Cuánta agua lleva un río, y qué peligrosidad tiene, así como qué tendencia lleva, es algo que solamente puede analizar la CHJ. El plan estatal dice que tiene que haber un protocolo de comunicación de esas alertas hidrológicas, a quién lo mandas, a través de qué medios, qué información mandas, en qué momento, cómo tienes que hacer el seguimiento...», indicó el jefe de Planificación de la Avsre.

«La sala de emergencias o CCE no es capaz de saber el agua que va a llevar el río, pero los datos los tiene que interpretar la CHJ. La reinterpretación de lo que llueve a datos hidrológicos solamente lo puede hacer el organismo que tiene competencias en el dominio público hidráulico. Por eso hay unos planes específicos. Los datos no se pueden entender si no se interpretan», insistió el funcionario, que sí señaló que la coordinación de todo el plan lo hace la consellera de Emergencias como directora del Cecopi.