Tercer congreso sobre formación profesional EP Jueves, 2 mayo 2019, 00:57

valencia. La Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat será sede desde hoy del tercer congreso internacional de investigación en formación profesional 'Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Pedagogical concerns and market demands', que reunirá a más de 100 especialistas. En esta edición se presentan 65 contribuciones a cargo de más de 100 científicas y científicos de 17 países (de Europa, África, Asia y América del Norte y del Sur).