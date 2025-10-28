Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alto cargo de la CHJ Teodoro Estrela, en la jornada de expertos de la UV por el aniversario de la dana. UV

Teodoro Estrela, alto cargo de la CHJ: «No se pueden diseñar infraestructuras para que no haya ninguna inundación»

El representante del organismo de la cuenca defiende el papel de las zonas de laminación natural en la dana como el pla de Quart y las marjales del norte de Chiva

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 16:25

Comenta

El alto cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), quien otrora fuera director general del Agua en el Ministerio de Transición Ecológica hasta 2023, ... Teodoro Estrela, ha expuesto la imposibilidad que supone «diseñar infraestructuras para que no haya ninguna inundación» en una seminario de expertos organizado por la Universitat de València.

