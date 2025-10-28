Teodoro Estrela, alto cargo de la CHJ: «No se pueden diseñar infraestructuras para que no haya ninguna inundación»

El alto cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), quien otrora fuera director general del Agua en el Ministerio de Transición Ecológica hasta 2023, ... Teodoro Estrela, ha expuesto la imposibilidad que supone «diseñar infraestructuras para que no haya ninguna inundación» en una seminario de expertos organizado por la Universitat de València.

Estrela ha explicado que las obras hidráulicas pueden reducir en nivel de las avenidas, pero no evitar que haya desbordamientos y sus consecuentes destrozos cuando se producen episodios de torrencialidad extraordinaria como el que se vivió en la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia.

El representante de la CHJ en el foro ha calificado de «tremendos» los caudales que circularon por los ríos y barrancos de la demarcación del Júcar la jornada de autos. Ha ejemplificado la magnitud alegando que en Chiva, donde nace la rambla del Poyo, bajaban del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo o que, aguas abajo de en cabecera, en el medidor de la A-3 altura de Riba-Roja los cálculos prevén que otros torrentes tributarios del Poyo como Cueva Morica, Hondo y Grande llevaron entre 500 y 1000 metros cúbicos por segundo. Una cantidad impensable si se tiene en cuenta la variedad de tamaño de estos cauces.

En esta línea ha comentado que el caudal de 4.000 metros cúbicos por segundo que llevó el Magro el día de la dana fue tal que amplió un 30% su dominio público hidráulico.

«Menos mal que habían las zonas de laminación natural. Menos mal que teníamos el Pla de Quart, que ha reducido enormemente los caudales punta, según las estimaciones que tenemos», ha afirmado el alto cargo de la CHJ. Estrela ha calificado estos elementos como «fundamentales» y «a tener en cuenta» a la hora de diseñar medidas a futuro.

Además, el ingeniero también ha puesto en valor la laminación efectuada por las marjales situadas al norte de Chiva. A su parecer, su labor como zonas de almacenamiento natural de agua fue «importantísima» a la hora de mitigar los daños del desastre.