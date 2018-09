La telaraña de los niños robados Una comisión judicial investiga los restos humanos hallados en una fosa de Castellón. / EFE/D. Castelló Un estudio analiza conexiones de la Comunitat con otras regiones y casos por resolver ARTURO CHECA Sábado, 22 septiembre 2018, 00:28

valencia. «Tuvimos en nuestras manos las actas del quirófano de la Maternidad de O'Donnell. Era prácticamente imposible que respondieran a la realidad. Que tantos niños y niñas recién nacidos sufrieran contusiones craneoencefálicas y que ese número de accidentes no causara la alarma de los médicos o del director». La frase de Vicenç Sanclemente, profesor de Periodismo Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, es posiblemente la definición más perfecta de la sombra que se sigue cerniendo sobre la verdad en la lacra de los niños robados. El experto usa el plural para incluir a Neus Roig, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, y la documentación que manejó sobre la clínica de Madrid, uno de los puntos negros de casos en España. Y la afirmación no puede ser más representativa: de la falta de compromiso de los poderes públicos para esclarecer casos, de la ausencia de resultados penales palpables hacia los responsables de supuestos delitos y de los contadísimos episodios de reencuentros entre hijos biológicos y sus progenitores verdaderos.

'No llores que vas a ser feliz. El tráfico de bebés en España: de la represión al negocio (1938-1996)' es el título del libro bajo el que se ha publicado la tesis llevada a cabo por Neus Roig, con medio siglo analizado y no pocas relaciones con la Comunitat Valencian. Hasta tres episodios de casos de niños robados narra la autora en la publicación, además de conexiones de supuestas sustracciones entre la región y otras autonomías. Uno de los casos que narra la escritora, con dos bebés como protagonistas, roza lo surrealista. Ocurrió en los años 70, en un pueblo de Valencia que la autora no menciona. Todo empieza cuando el médico rural indica a la madre de los dos bebés (ambos de seis meses) que los lleve al Hospital Sanjurjo para una vacunación y revisión. Al final la madre sólo acude con la niña. Nada más llegar «le dicen que está muy enferma» y que hay que ingresarla. «Ya no vuelve a verla, y al cabo de unas horas le comunican la muerte de la pequeña», explica el libro.

Dado por muerto

Nadie vio jamás el cuerpo. Años después, cuando los casos de los niños robados empezaron a circular, su hermano acudió a indagar y a pedir documentación. Su pasmo se vio culminado cuando le entregaron su propio certificado de defunción, que el hombre aún conserva. «De niño yo me quedé en casa, nunca me ingresaron en ese hospital, pero ya tenían la documentación preparada y se les olvidó devolverme a la vida. Pero aquí estoy, dando guerra más de cincuenta años después de mi supuesta muerte», explicó el afectado a la escritora.

El otro truculento caso sin esclarecer que narra el libro se sitúa en 1974. A una mujer le inducen el parto al indicar el médico que está ya de 42 semanas, algo que ya extraña a la progenitora, pues «no le cuadra por las fechas de la última menstruación», según cuenta la obra de Neus Roig. Las sospechas se recrudecen tras el alumbramiento. Le dicen que el niño tiene problemas médicos y le aseguran que hay que operarlo de una hernia diafragmática. Muere. La madre, enfermera de profesión, se empeña en verlo. «Lo destapa y observa que el bebé no lleva pañal y no tiene cicatriz. Ante la impresión de la visión del cadáver, le inyectan medicación.

Al estar sedada, la madre no pudo asistir al entierro en una fosa común del cementerio de Valencia, «bajo control total por parte del hospital y no de la familia». Las supuestas irregularidades acabaron con una denuncia en 2012 y la orden de exhumar la fosa. «Cuando llegan los familiares al cementerio, a la hora que les indica la fiscal, se encuentran con que el proceso ya ha empezado». El libro lamenta que se mezclaron restos de varios cuerpos y que el único hueso aislado para analizar si era de recién nacido, no lo era según el ADN. Otro caso cerrado en falso.

Neus Roig lamenta los contados casos de reencuentros pese a haber más de 2.000 denuncias en toda España. No obstante, los pocos que hay «permiten seguir las pistas de las tramas de cambios de niños de unas ciudades a otras». La tesis indica conexiones de la Comunitat con Galicia y País Vasco.