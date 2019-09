Tecnología del futuro para La Fe Una especialista, ayer, junto al nuevo equipo PET/RM del hospital La Fe de Valencia. / jesús montañana Un nuevo equipo potenciará la lucha contra las enfermedades infantiles y el cáncerEl dispositivo puede hacer tomografías y resonancias magnéticas a la vez para acelerar el diagnóstico y mejorar los tratamientos D. GUINDO VALENCIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:44

El cáncer de próstata, el de pulmón o el de cerebro, el Alzheimer, la demencia, y hasta la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tienen un nuevo y poderoso enemigo en la Comunitat. El hospital La Fe cuenta ya con un dispositivo dotado con la última tecnología y único en los centros sanitarios públicos de todo el territorio nacional; una máquina capaz de combinar al mismo tiempo las resonancias magnéticas y las tomografías por emisión de positrones (PET), lo que se traduce en acortar los tiempos y ser más preciso con el diagnóstico.

Luis Martí Bonmatí, director del área clínica de Imagen Médica y del grupo de investigación en imagen biomédica del hospital y el Instituto de Investigación La Fe, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que uno de los últimos avances de este campo es el equipamiento que ya ha recibido La Fe, que «implica que, de forma simultánea, puedas adquirir imágenes del metabolismo celular, del consumo de oxígeno, de la estructura molecular, o de la organización de un tejido, lo que te permite observar las relaciones que hay entre esos cambios».

Sin embargo, la ventaja de estos equipamientos, que son mucho más caros que los habituales -el dispositivo adquirido con fondos europeos ronda los 4,5 millones de euros-, «tenemos que demostrarla», apuntó este experto minutos antes de arrancar la jornada de puertas abiertas celebrada ayer en el hospital para difundirlo entre la comunidad científica.

Además, se trata del primer equipo de España aprobado para el uso de investigación, «lo que implica que tiene que dedicarse a ver cómo podemos innovar en la práctica clínica con metodología científica para ver su impacto real. No es una máquina para que cualquier médico pida estudios porque todavía no sabemos muy bien en qué enfermedades va a ser imprescindible su uso y a eso nos vamos a dedicar», detalló. En esta línea, Bonmatí precisó que, de entrada, hay tres campos «muy evidentes» en los que tendrá aplicación. «Uno de ellos es la pediatría, y muy especialmente en problemas oncológicos y neurológicos, porque maximizamos la seguridad y optimizamos la calidad de la información en un único estudio. Otro es la oncología en general, porque con los tumores hay que conocer cada vez con más precisión si van a responder o no a un tratamiento previo antes de empezar, o saber qué le va a suceder al paciente a los tres meses, a los seis meses o a los dos años, y eso lo podremos estimar con esta tecnología. Y también en el sistema nervioso central, en el estudio del cerebro, de la neuroimagen, en demencias, en degeneraciones, en tumores cerebrales... Adquirir en un único tiempo toda esta información va a acortar mucho los tiempos de diagnóstico y va a mejorar mucho la calidad de la información para ser más preciso y más exacto».

Esta nueva máquina, por tanto, ya está disponible. «Ya tenemos un proyecto de investigación aprobado y otros en vías de aprobación. Tanto ensayos como estudios clínicos como otros proyectos que consigan financiación van a ser la gasolina que necesita la máquina para tener cada día más investigadores trabajando con ella».

Por tanto, durante el periodo inicial de vida del equipamiento «su uso será para investigación», pero «n cuanto demostremos en qué áreas tiene más impacto, intentaremos favorecer la difusión de esta tecnología en otros hospitales», agregó este especialista, quien aseguró que para utilizar la máquina para diagnósticos particulares «tenemos que hablar con la Unión Europea sobre cuándo podemos utilizar el equipo en uso clínico».