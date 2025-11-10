Los técnicos en cuidados de enfermería, de huelga en la Comunitat el 28 de noviembre Los TCAE reclaman una categoría profesional acorde con su nivel de estudios

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) agrupados en la Plataforma Estatal TCAE unidos por el C1 han anunciado una convocatoria de huelga el próximo 28 de noviembre como medida de presión por la prolongada inacción de la administración para corregir la «injusta» situación profesional que arrastran desde hace tres décadas.

Este colectivo denuncia que continúan integrados en el subgrupo C2, una clasificación profesional que no se corresponde con la titulación académica exigida para el ejercicio de la profesión ni con las funciones que desempeñan en el sistema sanitario.

Los TCAE son un colectivo que forma parte del equipo de Enfermería y entre cuyas funciones destacan la atención directa al paciente, el apoyo al personal de enfermería y médico, la asistencia en procedimientos sanitarios como la rehabilitación, la diálisis, entre otros, el cuidado básico en toda el área hospitalaria o el control y gestión de medicación y material sanitario.

Denuncian que se encuentran encuadrados en el subgrupo 2 para el que se requiere el título de Graduado Escolar o ESO. Sin embargo, exponen que para poder ejercer como TCAE se requiere la titulación de técnico de grado medio en Formación Profesional lo que «nos sitúa directamente en el subgrupo C1.

Aseguran que el marco legal les da la razón. En este sentido, se refieren al Acuerdo Marco de una Administración para el siglo XXI firmado en octubre de 2022 que permite adaptar los grupos profesionales a la titulación real.

Se quejan de que pese a ello la administración no aplica estos acuerdos. Por ello exigen la reclasificación inmediata del colectivo en el subgrupo C1.

Ante la inacción de la administración han convocado la huelga para el próximo 28 de noviembre.

Temas

Sanidad