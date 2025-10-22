Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en una localidad a apenas 20 minutos de la capital de España
Miguel Polo, mandamás de la CHJ, durante su declaración como testigo ante el juzgado. Mikel Ponce

Una técnico de Emergencias, a la jueza: «El aviso de Aemet daba lluvias intensas pero no la catástrofe que luego vino»

La testigo señala que el día anterior se fueron a dormir «con aviso amarillo de la agencia» | Cuestiona la gestión de Polo: «No hubo llamadas por su parte, todo eran correos»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:44

«El día 28 nos fuimos a dormir con aviso amarillo». La taxativa frase, pronunciada ante la jueza de la dana por una técnico de ... Protección Civil del Centro de Emergencias, deja clara una realidad: los vaivenes de las alertas lanzadas por Aemet el día de la dana y su variación por horas y comarcas. Así lo especifica la testigo, E. S. S., como consta en la declaración transcrita ante el juzgado a la que ha tenido acceso este periódico.

