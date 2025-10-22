Una técnico de Emergencias, a la jueza: «El aviso de Aemet daba lluvias intensas pero no la catástrofe que luego vino»

«El día 28 nos fuimos a dormir con aviso amarillo». La taxativa frase, pronunciada ante la jueza de la dana por una técnico de ... Protección Civil del Centro de Emergencias, deja clara una realidad: los vaivenes de las alertas lanzadas por Aemet el día de la dana y su variación por horas y comarcas. Así lo especifica la testigo, E. S. S., como consta en la declaración transcrita ante el juzgado a la que ha tenido acceso este periódico.

La especialista de Emergencias lamenta en su comparecencia la falta de concreción de la Agencia de Meteorología. «El aviso de AEMET tenía un tono un poco más elevado, de que se esperaban lluvias intensas, pero tampoco reflejaba la catástrofe que luego vino. Era un episodio de lluvias intensas como el que hemos tenido este fin de semana», señala en su testimonio y refiriéndose a un fin de semana con temporal en Valencia.

La técnico explica como el día antes de la tragedia estuvieron llamando a Aemet para tratar de concretar el peligro del 29 de octubre. Fue ella mismo la que lo hizo. «Pregunté si nos podían dar alguna previsión más allá de lo que decía el aviso y de los avisos que tenían vigentes. Hablaban mucho de incertidumbre, si que habían variaciones pero hablaban de incertidumbre. Me dijeron que iban a haber revisiones de los modelos pero la sensación era que no sabían todavía por dónde iban a tirar», señala en su testifical ante la jueza de Catarroja.

De hecho, durante el día de la tragedia, la alerta roja llegó por la mañana. No se hizo por parte de Aemet con la antelación con que se dictaminó en las dos últimas alertas naranja y roja de este mes en la Comunitat, en uno de los casos hasta con 48 horas de antelación. Y ello sin poder evitar que, como en Pilar de la Horadada, los peores efectos llegaran justo cuando se retiró la alerta roja. Igual que en Gandia, con la alerta roja con el municipio ya inundado.

La testigo también cuestiona en su declaración la función que ejerció Miguel Polo como mandamás de la CHJ durante la tragedia. Señala como la tarde de la dana, se llamó cuatro veces a la Confederación Hidrográfica del Júcar, en concreto a la central de alertas, la sala del SAIH. «Se hizo para que hubiera comunicación con Miguel Polo, para que hubiera comunicación fluida. Pero todo lo que llegaban (por parte de la CHJ) eran correos. No hubieron llamadas por su parte», indica en la transcripción de su comparecencia.