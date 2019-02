Los taxistas exigen un referéndum para decidir los horarios del sector La Asociación Gremial critica que el caos actual de la falta de regulación es culpa de las «maneras dictatoriales» de la Generalitat al negociar P. MORENO Domingo, 3 febrero 2019, 01:12

El presidente de la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, culpó ayer a las «maneras de gobierno dictatorial» de la Generalitat de la situación actual del sector del taxi en Valencia y su área metropolitana, donde un conflicto judicial ha originado que hayan saltado por los aires los horarios, con la opción de los conductores de trabajar hasta 24 horas al día, con la única obligación de descansar dos días a la semana con turnos fijados.

Como adelantó ayer LAS PROVINCIAS, la desestimación en un juzgado del el recurso interpuesto contra unas medidas cautelares ha llevado a que no esté en vigor ningún decreto de horarios. La explicación es compleja porque hay varias denuncias cruzadas de otras tantas entidades, lo que también explica la falta de unidad de acción del sector durante los últimos años.

Ahora, la amenaza para los taxistas de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), lo que ha logrado una unión que se traduce en una postura común de cara al decreto de regulación que desvelará el martes el director general de Transportes, Carlos Domingo, al menos el borrador. En este caso, las peticiones de las asociaciones se centran en que estos vehículos sólo puedan responder a un servicio pedido con doce horas de antelación, así como que deban volver a sus bases después de cada trayecto.

En cuanto a los horarios, Arráez señaló que la propuesta que transmitirá a la Conselleria es que se ponga en marcha de manera provisional el llamado turno ABC de 24 horas, lo que supondría «quitar de la calle mil taxis al día, para poder dejar de perder dinero». El dirigente matizó que «nunca hemos estado en contra de las 16 horas, como se está diciendo, sino que sean 12+4 horas», en referencia a que sea la Generalitat la que marque las franjas horarias de trabajo.

«Desde septiembre de 2015 lleva la Gremial del Taxi ofreciendo alternativas de regulación a las 12+4, como es el ABC, el pasado diciembre volvimos a ofrecer a la administración y al resto de asociaciones alternativas reales y fiables a través de regulaciones diarias, que es lo que se ha demostrado a lo largo de estos años como efectivo».

Citó como ejemplo los días de fiesta, la Semana Santa o la regulación estival. «El turno ABC de 16 horas es imposible por las medidas cautelares impuestas por el juzgado», comentó, para señalar que «hoy, sabiendo que las 12+4 no se van a poner, volvemos a tender la mano al resto de asociaciones en implantar una regulación efectiva advirtiendo que no aceptaremos las que dañen a compañeros, como si ocurría con las 12+4, que nos cuesten dinero, no regulen, no sean efectivas, no demuestre los vehículos que se retiran de la calle cada hora y sobre todo, que no ofrezcan rentabilidad».

La Dirección General de Transportes, en la última reunión mantenida con todas las asociaciones, indicó que «se aportase una propuesta de consenso por parte del sector. Estamos abiertos al dialogo verdadero con la creencia de que las regulaciones diarias son efectivas y propicias para este momento», dijo.

Arraéz aseguró que llevan «siete u ocho manifestaciones pidiendo la regulación; normalmente cada vez iría menos gente porque desgasta, pero en este tema es justo lo contrario, cada vez vamos más», por lo que abogó porque la Generalitat responda al sentir del sector.

Segunda consulta

Una de las peticiones pasa por la convocatoria de un referéndum sobre la regulación horaria. «Hace unos años, con el anterior gobierno, se hizo una consulta aunque en aquella ocasión sólo se preguntó si los taxistas estaban a favor o en contra del reloj horario. Ahora no sería la misma cuestión», apuntó.

«Cuando se ha visto en problemas, la conselleria pide consenso, pero hasta hace dos días era justo lo contrario», aseguró a lo que denunció como una situación donde «la responsabilidad está muy clara de quién ha sido». Sobre las VTC, la plataforma de taxistas creada de cara a la regulación reivindica que haya doce horas de precontratación para estos servicios, la vuelta a la base de los vehículos y la imposibilidad de que circulen buscando clientes, un modelo que diferencia este servicio del que ofrece el taxi.

Esas condiciones están de acuerdo con la Ley de Ordenación del Transporte, aunque la negociación sigue. Las asociaciones de la propuesta son CTA-CV, la Unión de Asociaciones de Taxistas de la Comunitat Valenciana, USO-CV, Elite Taxi Valencia, la Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana (ATCV) y la Empresarial de Auto-Taxis (AET).