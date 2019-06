Ya hay tantas plazas de apartamentos como de hoteles La oferta de viviendas particulares se duplica en una década y llega a 130.000 en la Comunitat MAR GUADALAJARA Lunes, 3 junio 2019, 23:57

valencia. Tan rápido como dejamos de contratar un viaje por teléfono y pasamos a hacerlo a golpe de clic, así ha evolucionado la oferta turística. A través de aplicaciones y plataformas colaborativas se extendió el alquiler de viviendas particulares para uso turístico. Y tras el boom de las aerolíneas 'low cost', llega el de los apartamentos. En la Comunitat ya es una realidad, la capacidad de las viviendas turísticas se ha igualado a la hotelera. Hay tantas plazas en viviendas particulares como en hoteles.

Mientras la oferta de los establecimientos hoteleros se estanca y crece lentamente en una década pasando de 126.696 a 133.424 plazas; las viviendas turísticas se duplican. En 2009 en la Comunitat había 70.773 plazas en apartamentos turísticos, pero en los últimos diez años la actividad ha crecido sin control hasta alcanzar las 130.953, equiparándose al nivel de los hoteles. Una situación que es mucho más llamativa en Alicante y Castellón.

Según la última encuesta de ocupación realizada por el Instituto Nacional de Estadística, que se publicó ayer, en las provincias de Alicante y Castellón la oferta de apartamentos turísticos ya supera a la hotelera. Sin embargo, la provincia de Valencia es la que menos capacidad presenta, aunque también se han duplicado en una década, llegando a las 16.053 plazas.

El grado de ocupación de los apartamentos ha bajado y no alcanza el 40%, según el INE

Se ha disparado la oferta de las viviendas particulares de alquiler, pero según los datos del INE, no ocurre lo mismo con la demanda. El grado de ocupación de estos alojamientos ha bajado, no llega al 40% (30'8%). Y es inferior también con respecto al mismo periodo del año anterior.

No solo la ocupación se resiente en los últimos meses. Las estancias en los apartamentos son cada vez más cortas. La estancia media disminuye desde enero, pasando de ser de más de 7 días de estancia media a los 4 días que ahora hay de media en este tipo de hospedajes.

Nada que ver con el grado de ocupación que presentan los hoteles en la Comunitat, que en el mismo mes llega al 67% y ha ido en aumento en lo que va de año. La estancia media en hoteles también crece, llegando a superar los 3 días, aunque la estancia es mayor en los apartamentos.

Los hosteleros han visto cómo en un abrir y cerrar de ojos el panorama es distinto. Creen que bajo el amparo de grandes plataformas colaborativas se ha alcanzado un modelo de turismo «que no aporta nada a la sociedad, todo lo contrario, y no solo por la competencia desleal hacia los hoteles, sino porque conlleva graves conflictos de convivencia», explica la secretaria general de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC), Nuria Montes.

Según Montes, la ley valenciana de turismo ha puesto un coto a la actividad de los particulares que «se creían con derecho de iniciar esta actividad sin ningún tipo de permiso», comenta. La norma recoge «cuales deben ser sus obligaciones y hasta dónde pueden llegar con su actividad, pone ese límite necesario exigiendo un informe de compatibilidad urbanística para entrar en el registro» pero a su juicio es un modelo «con muchas pegas y desventajas a nivel empresarial y social», asegura, ya que quienes hacen uso de este tipo de alojamientos tendrían un nivel de gasto muy bajo, menor del que hace quien incluso quienes eligen albergues o un camping, porque en su conjunto acaba agravando la situación. «El empleo que se crea no es de calidad, no siempre se pagan impuesto, no se declara la actividad, no son sostenibles ni aportan beneficios a la sociedad».

Son muchos los residentes que se han visto desplazados de sus casas por los apartamentos turísticos. La convivencia es un serio problema que afecta en centros históricos como el de la ciudad de Valencia, Montes cree que es posible recuperar los inmuebles evitar que se vacíen, pero para ello «las autoridades deben aprender a regular esto».