Taludes permeables y zonas donde almacenar agua para proteger las pedanías del sur de Valencia

El plan del Ministerio de Transición Ecológica plantea otro azarbe junto a la V-30 para que no se almacene caudal en caso de inundaciones

El plan para la recuperación de la zona devastada por la dana del Ministerio de Transición Ecológica ya tiene su versión final después del estudio de las 109 alegaciones presentadas. Con 1.282 millones de euros de inversión (sumadas las obras de alcantarillado), pretende abordar medidas de protección frente a otras inundaciones, entre otros aspectos. Uno de los capítulos que destaca frente al borrador del pasado junio es todo lo referente a las defensas en las pedanías del sur de Valencia, así como Sedaví y Alfafar.

El documento cita que el desbordamiento principal del barranco del Poyo se produjo por la margen izquierda entre Picanya y Paiporta y se dirigió por el «abanico aluvial hacia la zona industrial de Paiporta y hacia la pedanía de La Torre. Esas aguas se unen a las procedentes del barranco de la Saleta en el entorno de la V-30».

La cuestión es que los caudales desbordados se encontraron «con distintas vías de comunicación, entre las que destaca la V-30 en la margen derecha del nuevo cauce del Turia, la CV-400, la línea del ferrocarril de cercanías C1-C2 Valencia-Silla y la V-31 (pista de Silla), y afectaron, entre otras, a las pedanías de La Torre, Horno-Alcedo y Castellar-El Oliveral y a las poblaciones de Sedaví y Alfafar».

Es decir, numerosas barreras que convirtieron estas zonas en auténticas balsas conforme fue llegando el agua. No en vano, sobre La Torre se indica que «La línea del ferrocarril de Cercanías C1-C2 discurre sobre una plataforma elevada entre el nuevo cauce del río Turia y la CV-407, existiendo únicamente un paso inferior. La plataforma elevada tiene una altura sobre el terreno que va desde un metro en la zona de la CV-407 hasta unos cinco metros en las proximidades del nuevo cauce. En la pedanía de La Torre, la zona más próxima a las vías del ferrocarril, es donde se produjo el mayor nivel de inundación provocado por la altura del terraplén de la plataforma ferroviaria y su escasa permeabilidad».

Entre las soluciones que se plantean, además de la mejora del drenaje transversal del terraplén por parte de ADIF, se incluye el estudio y ejecución de zonas de almacenamiento controlado en las áreas longitudinales a las vías del ferrocarril y la conexión mediante gravedad con el nuevo cauce del Turia. El desagüe permitirá aliviar la presión sobre esta parte del territorio.

Aguas abajo de la pedanía de La Torre, Horno Alcedo presenta el mayor punto de acumulación de agua junto al muro del ramal de incorporación de la V-30 con la V-31. En esta zona, el nudo de carreteras es bastante complejo, lo que dificulta la permeabilidad del área. «Por ello, deberá estudiarse una solución conjunta para las pedanías de Horno de Alcedo y Castellar- L'Oliveral, con la posible prolongación del Canal del Ribás a modo de azarbe margen derecha, tal y como está en el margen izquierdo, aunque alguno de sus tramos podría ser enterrado dada la proximidad a las viviendas de la pedanía», se indica.

Con la prolongación de este canal podría solventarse no sólo el drenaje de Horno de Alcedo sino también el de la pedanía de Castellar- L'Oliveral, ya que el canal desagua actualmente en la desembocadura de nuevo cauce del río Turia.

La línea del ferrocarril de cercanías C1-C2 desde el cruce con la CV-407 hasta el paso a nivel de la avenida Gómez Ferrer en Alfafar, contaba antes de la dana con pantallas acústicas, lo que ejerció también de barrera con los arrastres y caudal de agua. Ahí se encuentra el paso a nivel cuya desaparición reclaman los vecinos, para que en su lugar se construya un túnel.

«Debe estudiarse el efecto conjunto sobre los niveles de inundación en las poblaciones, de las mejoras en el drenaje transversal del terraplén del ferrocarril, la permeabilización de las pantallas acústicas, la construcción de zonas de almacenamiento de agua y el drenaje y derivación de caudales al nuevo cauce del Turia», sin que el plan del Ministerio concrete algo sobre el soterramiento. Transportes tiene en proyecto un paso inferior, manteniendo las vías en superficie.