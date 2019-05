Suspenso total en la lucha contra el fuego Retirada de árboles quemados por el fuego de Cortes. / jesús signes Greenpeace denuncia que Cortes de Pallás, donde se inició el desastre más devastador de este siglo en España, aún no lo ha elaborado | Sólo 61 de los 525 pueblos de la Comunitat obligados a tener plan de prevención de incendios cumplen con el requisito J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Viernes, 31 mayo 2019, 00:44

Los ayuntamientos no se ponen las pilas ni a la de tres en la prevención de incendios forestales. Si a principios de abril una circular de la Fiscalía General del Estado advertía de que no disponer del preceptivo plan local contra fuegos en el monte podría llegar a suponer un delito, ayer Greenpeace ponía el grito en el cielo con su análisis de los diez peores incendios del siglo en España. Ni Cortes de Pallás, donde se inició el fuego más devastador de este siglo en España, ni Andilla, donde arrancó el tercero más dañino, disponen hoy de los planes locales de prevención a los que obliga la Ley Forestal de la Comunitat.

Pero la realidad es mucho más penosa si tenemos en cuenta que de los 525 pueblos de nuestra región obligados a disponer de estos planes por tener montes en su territorio, sólo 61 cumple con el requisito. Un tristísimo 13%. Visto desde otro ángulo, nueve de cada diez municipios no tienen planificados estos dispositivos pese al mandato de la Conselleria de Medio Ambiente.

Pero el asunto todavía es más grave. Además de los planes locales de prevención, bajo el paraguas competencial de este departamento autonómico, existen otros: los llamados planes de actuación municipal, concebidos ya como respuesta al incendio una vez producido y bajo supervisión de la Agencia de Seguridad y Emergencias. En este punto, nuevo suspenso generalizado por parte de los municipios. Según las cifras del departamento autonómico, hay 288 pueblos de la región a los que se obliga o recomienda tener el dispositivo.

Los dos únicos pueblos valencianos que disponen de planes de prevención y de reacción son Alzira e Ibi

Y únicamente lo tienen desarrollado y aprobado en diez localidades, es decir un sorprendente grado de incumplimiento del 96%. Son Ibi, Pego, la Vila Joiosa, Vilamarxant, Estubeny, Paterna, Alzira, Valencia, Llutxent y Ontinyent. Elche y Rojales han iniciado los trámites, pero todavía no tienen su plan de emergencias constituido.

¿Qué aportan los planes?

¿Cuál es la importancia de estas planificaciones a nivel municipal? Lo explica Mónica Parrilla, ingeniera técnica forestal y responsable de la campaña de incendios forestales de Greenpeace: «Un plan local de prevención es un documento que planifica temporal, espacial y económicamente las actuaciones para intentar reducir el número de incendios y sus consecuencias en caso de producirse». Supone «un análisis territorial del medio físico, socioeconómico y del riesgo de incendio para diseñar medidas orientadas, por una parte, a reducir la cantidad de igniciones y, por otra, a que, si se producen, afecten a la menor porción de territorio posible».

Mientras, ahonda la experta, el plan de emergencias municipal es otro documento de carácter técnico «para establecer actuaciones y protocolos, pautas de organización de los recursos de un municipio ante un incendio forestal mientras llega la ayuda exterior». En este caso, el alcalde o alcaldesa o la persona en la que deleguen «será la que asume el control de la emergencia mientras llega la ayuda exterior». Como resalta Parrilla, «una intervención inmediata y correctamente estructurada resulta clave en el control de los incendios forestales, minimizando las pérdidas humanas, económicas y ambientales».

Se preguntarán ustedes cuántos ayuntamientos valencianos cumplen con su obligación en ambos planes: sólo dos, Ibi, en la provincia de Alicante, y Alzira, en la de Valencia. En el resto de pueblos con masa forestal en su demarcación, 464, hay oídos sordos al plan de prevención y, en muchos de esos casos, también al de respuesta a la emergencia.

Greenpeace centra su denuncia en el caso de Cortes de Pallás. Declarado el 28 de junio de 2012, arrasó una superficie de más de 30.000 hectáreas y se extendió por más de una decena de municipios del interior de Valencia. En este caso, una presunta negligencia con la instalación de unas placas solares en una casa de campo desató un desastre que todavía espera juicio y sentencia. Según la organización ecologista, cuando están a punto de cumplirse ocho años de la catástrofe medioambiental, «todavía no ha habido respuesta sancionadora» y el desastre está todavía pendiente del juicio a los dos operarios procesados. Hoy por hoy, Cortes de Pallás no ha elaborado plan municipal de prevención. Tampoco dispone de plan de actuación municipal ante incendio forestal a pesar de que la Generalitat lo estima recomendable.

El de Andilla, declarado sólo un día después del de Cortes, es el tercer incendio más devastador de este siglo en España. Destruyó más de 20.000 hectáreas por una quema en un terreno particular que la justicia entendió como imprevisible, por lo que no ha habido consecuencias penales. El caso está ya archivado a nivel penal. Al igual que en Cortes, sus gobiernos municipales no han redactado ningún plan de prevención o respuesta a los incendios forestales, según indicaron fuentes de la Generalitat.

Según fuentes de la Generalitat, los consistorios suelen aludir a la «falta de recursos» para argumentar la ausencia de planes locales de prevención. El año pasado, la Conselleria de Medio Ambiente destino 1,5 millones de euros a 254 pueblos para la elaboración de los planes locales o para la revisión de los ya aprobados. Y permite que en municipios con poco monte la redacción de los planes siga un modelo más sencillo. Pero ni con esas.