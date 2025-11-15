Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vitaly Solomykin, el único investigado, junto a su letrado. Irene Marsilla

Las supuestas amenazas a la joven desaparecida en Valencia: «Huiste de Ucrania, perra, de aquí no escaparás. Te voy a romper la cara»

La defensa del único investigado lamenta el rumbo de la instrucción y reclama que se cite a un vecino que les increpaba y agredía

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Una leve herida en la mano de Vitaly Solomykin ha dado un vuelco a la investigación de la desaparición de su pareja, Natalia Solomykina. ... La Guardia Civil cree que esas lesiones, descubiertas en una fotografía sólo cuatro días después de que se perdiera en Valencia la pista de la joven ucraniana, son la consecuencia de un supuesto forcejeo. El juez ha reabierto la causa y, de nuevo, el foco de las pesquisas se sitúa en Vitaly Solomykin.

