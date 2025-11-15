Las supuestas amenazas a la joven desaparecida en Valencia: «Huiste de Ucrania, perra, de aquí no escaparás. Te voy a romper la cara»

Una leve herida en la mano de Vitaly Solomykin ha dado un vuelco a la investigación de la desaparición de su pareja, Natalia Solomykina. ... La Guardia Civil cree que esas lesiones, descubiertas en una fotografía sólo cuatro días después de que se perdiera en Valencia la pista de la joven ucraniana, son la consecuencia de un supuesto forcejeo. El juez ha reabierto la causa y, de nuevo, el foco de las pesquisas se sitúa en Vitaly Solomykin.

La defensa del único investigado hasta la fecha, ejercida por el penalista Ramiro Blasco, lamenta el rumbo de la instrucción y las dificultades con las que se está encontrando para acceder a toda la causa, parte de la cual se mantuvo en secreto durante la primera fase de las pesquisas.

Pero, además, sostienen que se están dejando de lado una vertiente del caso al no interrogar a un hombre, vecino de la pareja, que les insultaba y amenazaba de forma constante. En algún caso, incluso se produjo una agresión física.

El abogado reclamó sin éxito el interrogatorio de este sospechoso. De hecho, aportó un vídeo donde se recogen amenazas contra la joven ucraniana. Esta es la transcripción de lo que se pueden ver en esas imágenes. El autor de estos improperios es de nacionalidad moldava.

Sospechoso. ¿Qué, me estás grabando, joder, mierda?

Natalia: Sí.

Sospechoso: Vamos, mierda, te pasaste, mierda.

Sospechoso: Te lo digo, te voy a romper la cara.

Sospechoso: ¿Qué, te golpeo?

Sospechoso: Yo, perra, te voy a arruinar la vida.

Vitaly (pareja de Natalia) Voy a exigir una orden de alejamiento contra ti.

Sospechoso: Te voy a romper la cara, lo prometo. Huiste de Ucrania, perra, de aquí no vas a escapar.

Vitaly (pareja de Natalia): Creo que deberían aislarte de la sociedad, tal vez en la cárcel, no sé.

Sospechoso: Estuve en la cárcel dos años y puedo estar más.

La investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha sido hasta el momento infructuosa. El juzgado intervino las comunicaciones telefónicas del sospechoso durante cerca de mes y medio. Los pinchazos no depararon ninguna conclusión. No fue la única diligencia en este sentido. También se optó por la colocación de un dispositivo en el automóvil. Además de poder controlar su posición por si viajaba a algún lugar sospechoso -la Policía mantiene que estamos ante un crimen sin cadáver- se instaló un aparato que recogía cualquier conversación que se mantuviera en el interior del vehículo.

Los agentes, sin embargo, lo mantienen como sospechoso. En su etapa en Ucrania, el investigado trabajó en una oficina de prevención del delito cuyo papel se asemejaría al de un fiscal en España, conoce los procedimientos y estrategias policiales y, de ahí, el fracaso de las pesquisas.