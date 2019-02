Superhéroes de la calle

El destino es un libro que se escribe a cada segundo. Y ellos son escritores en instantes cruciales. Unas veces fue «casi sin pensar». Otras, el «sentido de justicia», «la rabia por lo que no debe ser», «la indignación» o «simple impulso» lo que les llevó a convertirse en héroes.

Valencianos. Hombres y mujeres. Anónimos. Muy humanos y sin más poderes que su cuerpo mortal, voluntad firme o sentido del deber. De la calle. Jóvenes y jubilados. Simplemente estaban allí en el peor momento y sacaron lo mejor de sí mismos, hasta el punto de arriesgar sus vidas. Para que un atracador no matara a un policía a tiros, para que un joven accidentado no muriera en un coche en llamas o con el fin de parar los pies a un joven que trataba a una chica con violencia en plena calle.

Hace sólo dos semanas una joven yacía en el suelo en una calle del Marítimo. Sobre ella, un hombre de 49 años la manoseaba violentamente. Pudo haber pasado de largo y evitar riesgos. Pero no. Hizo lo que hay que hacer y algunos no hacen. Al escuchar los gritos de la víctima dirigió sus pasos al escenario del delito y logró que el violador huyera. Después acompañó a la joven a denunciar y en poco tiempo la Policía Nacional hizo bien su trabajo y capturó al sospechoso. Él es un héroe anónimo. Pero como él hay otros muchos a los que hoy sacamos del anonimato con el relieve que merecen sus sorprendentes y altruistas historias que han dado vida. Literalmente. Han evitado males, llantos y entierros y se han enfrentando a la injusticia.

Enrique Chico plantó cara a un atracador y se llevó un tiro. Javier Gómez, una cuchillada por reprochar a un maltratador su acción. Miguel Lledó se lanzó al mar para salvar a un inmigrante, mientras que Carles Caudeli hizo lo propio con un niño en Daimús. Rafael Ruano frustró la fuga de un detenido que escapó de los juzgados. Nacho Aparicio libró a un joven de morir en su coche en llamas. Ricardo Máximo desarmó a un delincuente que disparó cuando forcejeaba con un policía. Rebeca G. G. persiguió con su coche a su atracador hasta lograr ponerlo ante la justicia.

Mamadou Yacuba Keita no puede hoy contarlo. Falleció a los 26 años tras salvar a un niño que se ahogaba en la presa de Manises. Su hermano Djime lo rememora: «Dio su vida. Amaba a los niños y era un buen hombre. Cada vez que viajo a Mali mi madre aún se lamenta. Siempre le faltará un hijo, pero sabe bien por qué murió». En el duro cómic de la realidad, los superhéroes no son invencibles.

Ricardo Máximo. Condecorado por la Policía Nacional Logró desarmar a un delincuente que forcejeaba con un policía en Valencia

La ayuda que Ricardo Máximo prestó a un policía nacional de la Unidad de Caballería fue crucial. El 20 de diciembre de 2003, el inmigrante brasileño se abalanzó sobre un violento delincuente que encañonaba a un agente en un bar del paseo de Ruzafa, en Valencia. Así lo rememora: «Era un tío muy grande y fuerte. No podíamos entre los dos. Yo cogí el cañón del revólver, y los tiros pasaron muy cerca de mi cabeza». Siguió un intenso forcejeo, Ricardo, hoy de 51 años, logró desarmar al violento individuo. Pero contra todo pronóstico «sacó otra pistola y abrió fuego». Fue, como describe, «una lucha a vida o muerte» que terminó cuando Ricardo y el policía inmovilizaron al maleante. La Policía Nacional ha reconocido su heroicidad.

Mamadou Y. Keita Murió ahogado en la presa de Manises al lanzarse por salvar a un niño en apuros

Su corazón superaba cualquier lógica. Mamadou Yacuba Keita vivió 26 años. Nació en Mali. Jamás supo nadar, pero en 2006 surcó el Atlántico desde Mauritania hasta alcanzar Canarias. Finalmente, el africano recaló en Xirivella. El 9 de julio de 2007 se convirtió en héroe y fue el último día de su vida. Acudió con unos amigos a la presa de Manises, una zona peligrosa para el baño por las corrientes. Y el hijo de uno de ellos, un niño, comenzó a ahogarse. Mamadou se lanzó para salvarlo. Lo logró y lo pagó caro. A su hermano Djime Keita le duele recordar: «Mi hermano dio la vida. No sabía nadar y lo salvó. Era un hombre muy bueno y quería mucho a los niños. En Mali éramos diez y siempre protegió a sus hermanos más pequeños». Djime escucha con amargura los lamentos de su madre cuando viaja a ver a los suyos. «Ella lo vio salir vivo y volvió muerto. Pero sabe bien lo que hizo». El niño es hoy un joven de 17 años.

Javier Gómez. / Juan J. Monzó

Javier Gómez. Condecorado por la Policía Nacional Sufrió un navajazo en Valencia cuando trataba de defender a una joven maltratada

El mecánico valenciano Javier Gómez, de 46 años, no pudo soportar la manera violenta en la que un joven trataba a su pareja, menor de edad, aquel 4 de febrero de 2013. Fue a las seis de la tarde, en la calle Tirso de Molina de Valencia, en el barrio de Campanar. «Yo sólo intenté mediar, calmar los ánimos. Le dije al chico que hiciera el favor de dejarla en paz, que no la golpeara». Y entonces, la violencia del joven maltratador se tornó contra él. «Recibí un navajazo en el cuello y acabé ingresado en el Hospital La Fe» de Valencia, recuerda. Su reflexión tras lo ocurrido es que «cualquier persona hubiese hecho lo mismo que yo». Pese a lograr que cesara la agresión, «la chica a la que defendí se marchó. Nunca me agradeció lo que hice por ella». La Policía Nacional sí reconoció su civismo y excelente respuesta contra la violencia machista.

Carles Cadeuli. / Juan J. Monzó

Carles Caudeli Abandonó el chiringuito donde trabajaba para salvara un niño que se ahogaba

Verano de 2017. Carles Caudeli, un profesor de Educación Física y opositor, trabajaba como camarero en un chiringuito de Daimús cuando comenzó a escuchar gritos. «¡Un socorrista, un socorrista!». Eran las siete de la tarde y ya se habían marchado. «Dejé la bandeja, me quité la camisa y me metí en el mar sin pensarlo. Estaba muy revuelto, había bandera amarilla y un niño se ahogaba». Pese a su juventud y buen estado físico, «fue durísimo». Cuando llegó hasta el niño «se agarraba a mí como un koala, con tal fuerza que por poco me ahogo». El mar le empujaba hacia dentro, pero alcanzó la orilla. «Después caí desmayado y acabé en el hospital».

Enrique Chico.

Enrique Chico. Condecorado por la Policía Nacional Recibió un tiro cerca del pecho tras enfrentarse al atracador de un supermercado

Pocas personas han sobrevivido a un disparo en el tórax como el que recibió Enrique Chico. «Me he llevado buenas broncas de mi familia por lo que hice aquel día». Fue a principios de mayo de 2014, cuando intentó detener a dos atracadores que huían tras el asalto a un supermercado de Valencia. «Corrí detrás de ellos y golpeé en el pecho al que arrancaba la moto. El otro me disparó casi a quemarropa. Primero pensé que era una pistola de fogueo, pero no». El tiro le atravesó la espalda. Otros héroes, los médicos de La Fe, le salvaron la vida.

Nacho Aparicio. / Juan J. Monzó

Nacho Aparicio Se topó con un accidente y sacó a un joven inconsciente de un coche en llamas

A la memoria de Nacho Aparicio, animador sociocultural residente en Godella, vuelve aquella noche de juventud en la que un grave accidente se cruzó en su camino cuando regresaba de fiesta con sus amigos. Era el verano de 1998. «Fue en la carretera entre Bétera y Náquera. Dos coches chocaron y se quedaron enganchados. Uno comenzó a arder y las llamas avanzaron hacia el otro», en el que yacía un joven conductor inconsciente. Nacho no se amilanó. «Ni lo pensé». Intentó abrir su puerta. Fue imposible. «Después entré por la del acompañante, metí medio cuerpo, tiré. No salía. Tenía el cinturón, que desabroché como pude. Lo saqué y cuando levanté la cabeza el coche estaba todo en llamas. Si no lo logro, el chico arde dentro».

Miguel Lledó. / Juan J. Monzó

Miguel Lledó Se lanzó al mar para salvar a un hombre a la deriva en la escollera del puerto

El 6 de septiembre de 2004 la escollera norte del puerto de Valencia se tornó en infierno. Miguel, camarero de 65 años, acudió allí a pescar con un amigo. «Vimos a un hombre flotando. Pensé que mariscaba, pero contestó con voz débil. Estaba en apuros». Avisaron a la policía y una patrulla lanzó un salvavidas. «No llegaba. Me quité el reloj y salté desde 12 metros al agua a por él. Lo hice porque iba a morir. Estoy seguro». Miguel nadó, amarró el salvavidas y se lo colocó a la víctima, un inmigrante de Europa del Este. Los policías sostenían el cabo de la cuerda. «Pero se soltó. Fue infernal. Creía que era el final. Pensé en mi familia, en mis tres hijos y en que quería vivir más». Un hierro que sobresalía de la escollera obró el milagro. «Me agarré hasta que llegaron los socorristas».

Rafael Ruano. / Juan J. Monzó

Rafael Ruano. Condecorado por la Policía Nacional Impidió la huida de un delincuente que se escapó de los juzgados en Torrent

Rafael Ruano tiene unos envidiables 70 años y se mantiene robusto y en forma. Cuando tenía 65, el jubilado y extrabajador de la metalurgia se topó con una escena que removió su lado más heroico. De golpe y porrazo, se convirtió en el mejor aliado de la justicia. Así lo recuerda: «Unos policías nacionales corrían tras un hombre esposado. Por lo que supe después, se había escapado de los juzgados e iban tras él. Los hechos ocurrieron hace un año, en Torrent, la localidad donde reside. «Le hice una especie de blocaje de rugby y caímos los dos al suelo», explica el hombre. «Me fastidié la espalda, pero mereció la pena», añade. Gracias a su valentía, el delincuente fue de nuevo capturado. Su acción le valió un reconocimiento de la Policía Nacional. «Para mí, es un gran orgullo», resalta.

Rebeca.

Rebeca G. G. Persiguió en coche durante 45 minutos a su atracador por las calles de Valencia

Rebeca prefiere ocultar su identidad y su rostro. Aún teme que el atracador al que persiguió por toda Valencia hasta facilitar su arresto tome represalias por aquello. Sucedió en Valencia, en 2003. «Me sorprendió cuando estaba con una amiga en el coche y me amenazó con una jeringuilla. Le di el monedero». El delincuente huyó en taxi y Rebeca, indignada, se tornó en heroína. «Ante una injusticia no me puedo quedar quieta. Nadie debería hacerlo». Junto a su amiga, siguió al taxi en el que se introdujo el ladrón durante 45 minutos hasta que se apeó en el distrito Marítimo. «Íbamos comunicando la posición a la policía y la matrícula del taxi», recuerda. «En un semáforo, lo sacaron y lo detuvieron». Gracias a su acción, el hombre, de unos 40 años y con numerosos antecedentes por asaltos similares, fue a prisión. «Mi familia se enfadó por mi arrojo, pero no quería que se saliera con la suya. Era absolutamente injusto».