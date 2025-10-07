Así suenan las sirenas de emergencia de la presa de Buseo

Un sonido estridente, agudo, como si fuera la sirena de un barco, aunque ha sonado este martes en el embalse de Buseo. La Conselleria de ... Agricultura ha realizado un simulacro de aviso de emergencia con las sirenas instaladas dentro de la reconstrucción de las instalaciones dañadas en la dana, una obra de emergencia a la espera del ejecución del proyecto definitivo.

La directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti, ha asistido al simulacro, para indicar que tras la dana «se actuó con urgencia a través de una serie de contratos», entre los que se contaba con el plan de emergencia. «En tiempo récord los hemos puesto en marcha», consideró.

Se trata en total de seis sirenas, como adelantó LAS PROVINCIAS, cada una con baterías que garantizan su funcionamiento. A través de varios maletines vía radio se pone en marcha el aviso, sólo en caso de rotura de la presa.

Goretti matizó que en ese supuesto ya estarían todos los niveles de emergencia previos difundidos a la población. Las sirenas por riesgo de rotura son la frontera antes del colapso del embalse, que vierte al río Reatillo, luego convertido en Sot y más adelante se conecta con el Turia.