Una de las sirenas instaladas.

Una de las sirenas instaladas. LP

Así suenan las sirenas de emergencia de la presa de Buseo

La Conselleria de Agricultura realiza un simulacro de la nueva instalación de aviso por riesgo de rotura

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 13:11

Un sonido estridente, agudo, como si fuera la sirena de un barco, aunque ha sonado este martes en el embalse de Buseo. La Conselleria de ... Agricultura ha realizado un simulacro de aviso de emergencia con las sirenas instaladas dentro de la reconstrucción de las instalaciones dañadas en la dana, una obra de emergencia a la espera del ejecución del proyecto definitivo.

