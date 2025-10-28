Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El centro de control del 112, en L'Eliana. LP

Una testigo revela a la jueza que la solicitud para movilizar agentes medioambientales se descargó un día después de la dana

La jefa de coordinación de Emergencias desconocía la retirada de bomberos del Poyo y relata confusión con las previsiones: «No entendíamos el episodio, con la información que teníamos no tenía correspondencia con los avisos de Aemet con Barcelona»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Declaración importante en el juzgado de la dana. Inma Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias, ha comparecido este martes ante la instructora. No ... ha tardado en romper a llorar. «No sabíamos lo que se venía encima», ha reconocido sobre la magnitud de la tragedia.

