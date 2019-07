El Sindicato Médico critica que la «ambigüedad» de Barceló «tensa más» la polémica por la «prescripción enfermera» Ana Barceló, consellera de Sanidad. El CESM-CV solicita una entrevista con la consellera de Sanidad para acabar con «esta deriva que solo lleva a empeorar nuestra sanidad» EUROPA PRESS Valencia Lunes, 15 julio 2019, 13:17

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado este lunes que las «ambiguas declaraciones y explicaciones» de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «tensan» y añaden «más confusión y polémica» al tema de la «prescripción enfermera».

Desde el CESM-CV se le ha cuestionado que se manifieste «exclusivamente sensible a las demandas del colectivo de enfermería»y ha solicitado una entrevista para acabar con «esta deriva que solo lleva a empeorar nuestra sanidad y poner en peligro la seguridad de nuestros pacientes».

El CESM-CV ha apuntado en un comunicado que la consellera «sabe y ha reconocido que ese concepto no aparece en ningún texto legal nacional o autonómico, pero luego reivindica el uso del término para, según dicen, la mayor comprensión de todos».

Además, critica que «ha llegado incluso a decir, en un alarde de temeridad, que enfermeros y enfermeras pueden prescribir medicamentos que no precisan prescripción médica, sin darse cuenta de que, si esta última no es preceptiva, la prescripción en sí misma resulta imposible, dado que la Enfermería no la incorpora entre sus competencias profesionales».

Desde el Comité Ejecutivo del CESM-CV, se reclama a Barceló que «si existe un desencuentro entre profesiones sanitarias sobre algunos temas, su papel no puede consistir en tomar partido por una de ellas de modo absoluto».

Para ello, le insta a «primero informarse en profundidad, adoptar su propio punto de vista y huir de considerar el asunto un mero problema cortoplacista de apoyos políticos». También se insiste en que los contactos de la consellera con los diferentes actores sean «lo más amplio posibles», ya que «no tiene sentido que se anuncie la reunión con los responsables del Colegio de Médicos de Valencia, pero no así con los de Alicante, que sí han mostrado una actitud crítica y argumentada contra las acciones de Sanidad en este tema».

Por último, apunta el Comité ejecutivo del sindicato, «al margen de una mayor claridad y corrección, la consellera Barceló también debería pedir disculpas por las insinuaciones veladas acerca de supuestas deficiencias en el manejo farmacéutico de los médicos y su repercusión presupuestaria».

El CESM-CV ha subrayado que «sin médicos ninguna sanidad va a poder funcionar» y ello implica que debe «respetarnos, escucharnos y valorar nuestra aportación al bienestar de los ciudadanos», ha concluido.