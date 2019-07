El Síndic insta al Consell a solucionar los retrasos del carné de familia numerosa El defensor del pueblo valenciano reclama explicaciones a Oltra sobre las medidas para corregir las demoras, que han llegado a ocho meses D. G. Sábado, 13 julio 2019, 00:46

valencia. El Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para investigar las demoras en la tramitación y en la expedición de los títulos de familia numerosa y familia monoparental. Unos retrasos que se producen tanto en la primera solicitud de alta del carné como en las sucesivas renovaciones del mismo.

Desde hace aproximadamente unos tres años, esta institución viene constatando un incremento del número de quejas relacionadas con este asunto y ha comprobado, además, que durante algunos meses la Administración autonómica alcanza a cumplir los plazos legales previstos, pero, transcurrido un tiempo, vuelven a producirse los retrasos, que en ciertos períodos llegan a alcanzar más de ocho meses.

«Sin duda, estas demoras en la tramitación de títulos de familias monoparentales y numerosas ocasionan graves trastornos económicos a las personas beneficiarias, con consecuencias inmediatas que no siempre son fáciles de subsanar con posterioridad: la pérdida de bonificaciones sociales y fiscales, la no aplicación de descuentos, la imposibilidad de conseguir ciertos puntos en una baremación de acceso a determinados recursos o prestaciones, etc.», lamentaron desde el departamento del defensor del pueblo valenciano.

Los afectados se quedan sin deducciones en la renta y descuentos en transporte, entre otros beneficios

Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitarle información al respecto y en particular para preguntarle por las medidas que está aplicando o tiene previsto aplicar para solucionar de forma permanente este problema y garantizar la protección y ayuda que estos colectivos tienen reconocidos por ley. Estas familias han denunciado en repetidas ocasiones estos problemas. Al respecto, Celia Chavero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova) indicó hace un mes que «con lo que ha costado conseguir que los tiempos de espera, tanto para altas como para renovaciones, al menos cumplieran los plazos legales -de tres meses como máximo-, es una pena que en Valencia vuelvan las demoras. No podemos bajar la guardia, ya estamos en casi cinco meses y, si no ponemos solución, pronto nos plantaremos en más de medio año», aseveró.

Estas demoras obligan a las familias a realizar varios trámites para seguir disfrutando de los beneficios fiscales -deducciones en la renta-, de transporte -descuentos en EMT, metro, Renfe...- o educativos -puntos para la inscripción o descuentos en la matrícula- que tienen reconocidos estos hogares. «La Administración debe trabajar para que esto se resuelva de una vez por todas».