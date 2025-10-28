¿Qué significa que se decrete luto oficial el miércoles por el aniversario de la dana en la Comunitat Valenciana? Supone una señal de duelo y respeto ante el fallecimiento de personas en un acontecimiento especial

Andoni Torres Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 17:09 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

El pleno del Consell ha acordado declarar este miércoles 29 de octubre luto oficial en toda la Comunitat Valenciana al cumplirse un año de la dana que provocó el fallecimiento de 229 personas y graves daños materiales en la provincia de Valencia.

El luto oficial en la Comunitat Valenciana se establece desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2025. Durante esta jornada, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos de la Generalitat, así como en todos los edificios oficiales en la Comunitat Valenciana.

Este miércoles 29 de octubre se celebrará en Valencia un funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por los Reyes, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y tiene previsto su inicio a las 18.00 horas.

¿Qué implica que haya luto oficial?

El decreto de luto oficial supone una señal de duelo y respeto ante el fallecimiento de personas en un acontecimiento especial, en este caso, las víctimas de la dana.

Durante el tiempo que dura el luto oficial, en este caso un día, las banderas colocadas en el exterior de los edificios públicos ondearán a media asta. Las banderas que se encuentren en interior de las estancias públicas llevarán un crespón negro.

La declaración del luto oficial supone que, mientras dure el mismo, no se podrán llevar a cabo actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración. Sí podrán realizarse actos de homenaje a los fallecidos.

¿Cuánto dura el luto oficial?

El luto oficial en España no tiene una duración predefinida. El pasado 31 de octubre, el Gobierno ya decretó tres días de luto oficial por las víctimas de la dana. El periodo más largo decretado en Democracia fue de diez días, entre las 00:00 horas del miércoles 27 de mayo de 2020, hasta las 00:00 horas del día 6 de junio de 2020, por las víctimas de la pandemia del Covid.

Temas

DANA en Valencia