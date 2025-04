Las siete horas de declaración de Bernabé ante la jueza frente a las seis de espera de Mompó

La previsión no fue acertada. La jueza de la dana había anticipado que en unas tres horas, desde las 9.30 a las 12.30, ... la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, completaría su declaración. Pero no fue así. La comparecencia se desarrolló durante cerca de siete horas.

La dirigente, que no suele ser escueta a la hora de expresarse, invirtió casi siete horas en explicar todo aquello que fue relevante en la jornada del pasado 29 de octubre. Los interrogatorios de las partes, incluida la Fiscalía, fueron minuciosos, como no podía ser de otra forma. La comparecencia se alargó casi hasta las cinco de la tarde con un breve receso para ir al baño. No se paró ni para comer con el lógico agotamiento de la dirigente socialista y de los letrados.

Mientras, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, aguardaba en el interior de las dependencias, en una sala de la que dispone la Corporación provincial, según explicó un portavoz. El dirigente del PP, una de las caras más visibles de los 'populares' en las explicaciones posteriores a la dana, aguardaba una llamada desde la conocida como sala Tirant lo Blanch, donde se celebraban las declaraciones.

Mompó había llegado a la Ciudad de la Justicia cerca de las 11 de la mañana, con más de una hora y media de antelación a la cita con la magistrada. Y allí estuvo seis horas hasta que finalmente se le comunicó la suspensión. Esto ocurrió pasadas ya las cinco de la tarde. Un decisión que, sin duda, se pudo adoptar antes al comprobar cómo se alargaba la declaración de Bernabé.