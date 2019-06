Otra sentencia eleva a 31 los varapalos del TSJCV a Marzà por quitar conciertos El conseller de Educación, Vicent Marzà, esta semana en el acto de renovación de su cargo. De espaldas, Mónica Oltra. / irene marsilla El tribunal reconoce el derecho del colegio Argos de Valencia a recibir los fondos públicos retirados desde el curso 2017-2018 J. BATISTA VALENCIA. Sábado, 22 junio 2019, 00:42

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha vuelto a dar la razón a un colegio afectado por el recorte de conciertos. Se trata del centro Argos de Valencia, que de cara al curso 2017-2018 perdió los fondos públicos para un aula de 1º de Infantil (tres años), manteniéndose las del resto de la línea (2º y 3º) en situación provisional, es decir, con la perspectiva de sufrir supresiones en años sucesivos al cerrarse la puerta de entrada de los alumnos a la misma.

La renovación de esta unidad había sido solicitada dentro del proceso general organizado en 2017, y la petición fue tumbada por la administración con el argumento de que las necesidades de escolarización estaban atendidas por los centros públicos o concertados de la zona. Tras rechazarse el recurso de reposición presentado contra la decisión de la conselleria, se optó por acudir al TSJCV a través de los servicios jurídicos de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval).

El fallo reconoce al centro su derecho a renovar el concierto de las aulas hasta el curso 2020-2021. Con este pronunciamiento, ya son al menos 31 las sentencias del tribunal valenciano relacionadas con la eliminación de conciertos en 33 escuelas diferentes, la gran mayoría como consecuencia del proceso general de renovación de la anterior legislatura, que afectó a todas las etapas salvo a Primaria. Casi todas han sido recurridas al Supremo por lo que no tienen efectos prácticos, pues sólo en cuatro casos se ha pedido, por parte de los centros, la ejecución provisional para seguir recibiendo fondos públicos hasta que decida el alto tribunal. Eso sí, tras depositar un aval ante el TSJCV.

El fallo afea la supresión de un aula de Infantil en un centro que estaba «al completo de su capacidad»

Los argumentos jurídicos son similares a los casos anteriores. La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo le recuerda a la conselleria que para abordar la cuestión debe tenerse en cuenta el marco normativo estatal (que data de 1985), en el sentido de que no se puede impedir la renovación de un concierto mientras se cumplan los requisitos para ello, y destaca que la «supresión unilateral por decreto es contraria a derecho». También recuerda la anulación parcial de la norma autonómica de renovación y acceso al sistema de conciertos de 2017, la que dio pie al recorte, y destaca que el centro ha prestado el servicio «sin reproche alguno».

Otro de los argumentos ya utilizados en fallos precedentes tiene que ver con la falta de motivación de la decisión de la administración: «Se sigue sin saber el criterio seguido para determinar qué centro público o privado concertado de la zona debiera cerrar unidades en los supuestos de exceso de oferta de las mismas, y tampoco por qué si existen 35 vacantes se cierra precisamente esta unidad de las trece existentes en el distrito 16 de Valencia». En otras palabras, la sala afea a Educación que no haya justificado por qué se penaliza a este centro y no a otro para paliar el exceso de plazas de tres años en el área de influencia. En este sentido añade otra idea clave, pues dice que Argos está lleno de estudiantes. «Si de la oferta de plazas resulta que hay vacantes no cubiertas, ello es ajeno al centro educativo por encontrarse al completo de su capacidad de alumnado».

De las 31 sentencias sobre la materia 18 tienen que ver con aulas de Bachillerato -hay una que agrupa recortes en tres centros distintos de la misma titularidad-. Cuatro se deben a supresiones en Infantil y tres afectan a ciclos de FP. Otras seis anularon parcialmente la normativa autonómica citada, la de 2017.