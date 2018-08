«Tengo la sensación de que nos toman el pelo con las ayudas» Domingo, 19 agosto 2018, 00:52

«Estamos alucinados con las ayudas de emergencia del Estado y tengo la sensación de que nos toman el pelo». Así de contundente se mostró Juan Díez, uno de los vecinos de la urbanización Montepino que señaló que tiene su casa «siniestro total». Díez manifestó que en el incendio de su vivienda ha perdido toda la documentación que ahora trata de recopilar para hacer todos los trámites, pero señala que «es una locura los requisitos que me están pidiendo». «A día de hoy nadie ha recibido ninguna ayuda económica», apuntó. El propietario contó que ha ido a los puntos de información municipal, «a Baladre, a la Marquesa, a todos, y no me han hecho caso».